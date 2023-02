Baustelle Wasserrohrbruch in Essen: Schäden an der Bocholder Straße

Essen-Bochold. Eine Trinkwasserleitung in Essen-Bochold ist defekt. Die Stadtwerke informieren über die Folgen für den Verkehr im Stadtteil.

Ein Wasserrohrbruch macht Reparaturen auf der Bocholder Straße notwendig. In Höhe der Hausnummer 188 ist der Schaden am Donnerstag, 9. Februar, festgestellt worden. Der Defekt betrifft eine Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern. „Ein Team der Stadtwerke ist vor Ort und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Schadens“, so die Stadtwerke am Nachmittag zu Situation in Bochold. Dieser sollte zumindest bis Donnerstagabend provisorisch behoben sein.

Wasser spült Teile des Gehwegs an der Bocholder Straße weg

Durch den Wasserdruck wurden Teile des Gehwegs weggespült. Ein Notgehweg ist über die Länge von 40 Metern eingerichtet. Für die Reparaturarbeiten muss eine Fahrspur der Bocholder Straße gesperrt werden. „Damit der Verkehr weiterhin in beide Richtungen fließen kann, wird eine Ampelanlage errichtet“, erklärt Roy Daffinger, Unternehmenssprecher Technik der Stadtwerke Essen. Bis der Verkehr wieder reibungslos fließen kann, dauere es voraussichtlich drei Wochen.

Dies sei abhängig von der Entwicklung der Witterungsverhältnisse, da für das Auftragen der Feindecke eine Temperatur von mindestens 5 Grad Celsius benötigt werde. Aufgrund des Schadens musste die Wasserversorgung für das Ärztehaus, die Hauptschule Bochold, die Tankstelle sowie die umliegenden Anwohner an der Bocholder Straße kurzzeitig unterbrochen werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen