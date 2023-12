„Was machen wir Silvester?“ Unsere Party-Tipps für Essen

Silvester steht an, Zeit sich zu entscheiden, wie man ins neue Jahr feiern will.

Essen 2023 neigt sich dem Ende entgegen, Zeit sich Gedanken zu machen, wo man Silvester feiern will. Was in Essen los ist, zeigt unsere Übersicht.

Was machen wir Silvester? Diese Fragen stellen sich auch in Essen zum Jahresende wieder viele Menschen. Es ist gar nicht so einfach, sich zu entscheiden – die Möglichkeiten sind immens. Lieber gemütlich zu Hause feiern? Freunde und Familie besuchen? Oder sich chic anziehen und das Jahresende auf einer der vielen Partys in der Stadt begehen?

Für alle, die noch keine endgültige Entscheidung getroffen haben, wie ins neue Jahr gefeiert werden soll, haben wir im Folgenden einige Anregungen zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Silvester in Essen: Wo in der Stadt was los ist

Delta Essen: In der Großraumdiskothek Delta geht das Silvesterprogramm ab 21 Uhr los. Bis 24 Uhr gibt es einen Begrüßungssekt, mit einem Indoorfeuerwerk wird dann ins neue Jahr gestartet. Der Eintritt kostet 10 Euro, es gibt keinen Mindestverzehr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Weitere Infos: https://www.delta-essen.de/events/show/27

Zeche Carl (Wilhelm-Nieswandt-Allee 100): Ab 21 Uhr beginnt der Einlass zur „Silvester auf Carl“-Party. Auf zwei Tanzflächen laufen Hits der 80er, 90er sowie Aktuelles und Pop-Klassiker. Das Ticket kostet 13 Euro im Vorverkauf. Auch ein Kombiticket – mit vorherigem Silvestermenü, bei dem Gäste zwischen veganem Menü, mit Fisch oder Fleisch wählen können – ist im Vorverkauf für 69 Euro pro Person erhältlich. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es hier: https://zechecarl.reservix.de/events

In der Rock‘n‘Roll-Bar „Freak Show“ am Grendplatz in Steele legen DJ Carsten und DJ Otti Glamrock, Hardrock, Metal, Oldies und vieles andere auf. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Philharmonie Essen – Silvesterkonzert im Alfried Krupp Saal: Wer es klassisch mag, der kann sich Eintrittskarten für das Silvesterkonzert in der Philharmonie besorgen, das eine „Goldene Operette“ verspricht. Zu hören gibt es unter anderem Werke von Johann Strauß, Richard Tauber und Robert Stolz.

Die TUP lädt im Anschluss außerdem zur „spartenübergreifenden“ Silvesterfeier ins Aalto-Theater um die Ecke. Diese findet zum Ende des Jahres nach der Vorstellung von „My Fair Lady“ statt. Tickets für die große Sause im Anschluss müssen separat gekauft werden: https://www.theater-essen.de/

In der Kreuzeskirche geht ab 18 Uhr ein Silvesterkonzert über die Bühne, das in diesem Jahr ganz auf die beliebten englischen Carols und festliche Weihnachtsmusik ausgerichtet ist. Das Hauptwerk des Abends ist das Gloria von John Rutter in der Besetzung für Soli, Chor, Blechbläser, Orgel und Schlagwerk. Karten für das Konzert unter: https://www.reservix.de/

GOP Essen: Eine Silvester-Gala plant das GOP in der Innenstadt. Auf der Varieté-Bühne wird die Show „Multiversum“ gezeigt (Details zur Show hier). Eine Live-Band spielt, zu Essen gibt es ein Vier-Gänge-Menü sowie einen Mitternachtssnack. Auch ein Feuerwerk ist angekündigt, danach wird bei Musik noch ordentlich gefeiert. Empfang ist ab 19 Uhr, Kosten pro Person: 199 Euro. Anmeldung ausschließlich per Telefon unter: 0201/ 247 93 93

Ins neue Jahr kann man auch im Südrock (Rellinghauser Str. 124) feiern. Im vorderen Bereich ist der Eintritt frei, auf den Tisch kommt traditionell Kartoffel- oder Nudelsalat mit Wiener Würstchen. Im hinteren Bereich kostet der Eintritt 10 Euro, dort lädt DJ Mr. Tinnitus zur „Fetten 80er-Party“.

Zollverein-Gelände: Wer zu Abba-Klängen das Jahr verabschieden möchte, hat dazu in Halle 12 auf Zollverein Gelegenheit. Das Folkwang Kammerorchester spielt dort am 31. Dezember zwei Konzerte – um 16 sowie 20 Uhr. Tickets für 42 Euro (ermäßigt. 21 Euro) gibt es im Vorverkauf unter: https://www.zollverein.de/

Unweit von den Konzerten wird zudem in Halle 9 gefeiert, in der ehemaligen Kompressorenhalle. „Ab 22 Uhr heißen Sie das Casinoteam und DJ Roberto DaSilva zur Dancenight auf Zollverein willkommen“, wirbt das Casino Zollverein. Tickets: 25 Euro, Abendkasse 30 Euro plus Mindestverzehr 20 Euro. Karten unter: https://casino-zollverein.de/

Wer es sportlich mag, kann in diesem Jahr wieder am Silvesterlauf auf Zollverein mitmachen. Es gibt diverse Strecke bei dem vom Team-Essen 99 organisierten Event, unter anderem: 5-Kilometer-Jedermannlauf sowie den 10-Kilometer-Hauptlauf. Aber auch für die Kleineren wird etwas geboten. Mehr Infos: https://www.team-essen99.de/

Einige weitere Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, beispielsweise gibt es für die Kneipen-Silvester-Party in der Dampfe in Borbeck keine Karten mehr. Wer ins Jahr 2024 feiern möchte, sollte sich vorab informieren, ob es tatsächlich noch Tickets zu kaufen gibt.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen