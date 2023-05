Bergung Was ist hier passiert? Pkw aus Baldeneysee in Essen gehoben

Essen. Die Feuerwehr hat am Dienstag einen Pkw aus dem Baldeneysee gezogen. Er ist der erste von vier Autos, die jetzt geborgen werden.

Die Feuerwehr Essen hat am Dienstag Morgen einen Smart aus dem Baldeneysee gezogen. Ob es sich um die Spur eines Verbrechens oder einen Fall illegaler Auto-Entsorgung handelt, ist offen.

Taucher hatten zuletzt insgesamt vier Fahrzeuge auf dem Grund des Baldeneysees entdeckt. Sie werden ab Dienstag nach und nach in den nächsten Tagen aus dem Wasser gezogen.

Der Smart stand in sechs Metern Tiefe. Als das Auto an der Oberfläche erschien, war zu sehen, dass das amtliche Kennzeichen noch angeschraubt ist. Es handelt sich um ein Essener Kennzeichen. Das Lenkrad war abgebrochen. Mehr Auffälligkeiten am Fahrzeug gibt es bislang nicht. Die Feuerwehr barg das Auto am Südufer des Baldeneysees.

