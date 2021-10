Foto: dpa Picture-Alliance / Frank May / picture alliance / Frank May

Was ist Glück? Antworten gibt es in der VHS Essen.

Glück Was ist Glück? Spurensucher verrät es bei Besuch in Essen

Essen. Christof Jauernig hat in 60 deutschen Städten über 1000 Bürger gefragt: Was ist Glück? Jetzt kommt er nach Essen und liefert Antworten.

Was ist ein Glücksmoment für mich? Und was muss passieren, damit ich richtig glücklich bin? Diese Fragen hat Christof Jauernig etwa 1000 Bürgern in ganz Deutschland gestellt. Die Antworten gibt es, untermalt mit Musik und Leinwand-Projektionen, am Donnerstag, 4. November, in der Volkshochschule (VHS) Essen. „Ich bin kein Glücksforscher“, betont der 48-Jährige, „eher ein Glücksbote.“ Wie meint er das?

Lebensgeschichte des Glücksboten spielt eine entscheidende Rolle

Um zu erklären, was Besucher der Veranstaltung in der VHS erwartet, muss man die Lebensgeschichte von Jauernig erzählen. Denn er selbst war auch lange auf der Suche nach dem Glück, und heute sagt er: „Man kann das Glück nicht suchen. Es ist schon da. Es liegt sozusagen am Wegesrand unseres Alltags.“

Am 4. November in der VHS Termin: 4. November, 19 Uhr, Volkshochschule am Burgplatz, Innenstadt. Eintritt 10 Euro, Anmeldung unter www.vhs-essen.de; es gilt die 3G-Regel.

Jauernig wuchs in Frankfurt auf, machte nach dem Abi eine kaufmännische Ausbildung, und so ein bisschen stolperte er ins internationale Business hinein. Reiste als Unternehmensberater durch die Welt, erstellte Analysen für Bankhäuser. Dann hängte er ein Wirtschafts-Studium dran, setzte seine gut bezahlte Karriere fort, „dabei hatte ich mich irgendwie verlaufen.“ Stress-Symptome nahmen zu, Magenschmerzen, sein Körper sagte ihm: Du lebst ein falsches Leben.

Also kündigte er von jetzt auf gleich ohne einen Plan B, reiste erst mal mit dem Rucksack durch Asien und lebte vom Erspartem. Wieder zu Hause angekommen, entwickelte er zunächst eine Ausstellung und später Vorträge über seine Reise – es war vor allem eine Reise zu sich selbst; „Gedanken verloren“ nannte er sein Programm, „die Leute reagierten unheimlich emotional und stark.“ Er fing an, seine Geschichte in ganz Deutschland zu erzählen, reiste durch die Städte, auch in Essen war er im Frühjahr 2019 zu Gast. Vor seinen Veranstaltungen legte er Zettel auf die Stühle, die die Besucher ausfüllen sollten: Er fragte die Teilnehmer nach ihren persönlichen Glücksmomenten.

Aus diesen Antworten ist jetzt sein neues Programm entstanden – es heißt „Eintausendmal Lebensglück – Erinnern, was zählt (jetzt erst recht!) Corona hat ihm selbst anderthalb harte Jahre beschert, denn er konnte seine Vorträge nicht halten. Das „jetzt erst recht“ steht dort, weil es sich nach Corona „lohnt, sich von Neuem auf dasjenige zu besinnen, was uns wirklich wichtig ist.“

Glück: Es geht um die unspektakulären Dinge

Was sind die Glücksmomente der Menschen? „Die erstaunlich unspektakulären, alltäglichen Dinge“, verrät Jauernig. Bei seiner Veranstaltung in Essen schrieb eine Frau auf den Zettel auf ihrem Stuhl: „Der Moment am Strand, kurz bevor man wegdöst.“ Und in allen Städten antworten die Leute – egal wie alt, egal, ob man oder Frau: „Gesund zu sein.“ In Hessen schrieb einer, der offenbar mal schwer krank war, auf den Zettel: „Die Erinnerung daran, wie es war, aus dem Koma zu erwachen.“

„Die erstaunlich unspektakulären, alltäglichen Dinge“, sagt Christof Jauernig über Glücksmomente. Foto: Privat

Ihn selbst, Jauernig, berührt diese „schlichte Schönheit und das zutiefst Menschliche, das zum Ausdruck kommt.“ Corona habe uns spüren lasen, wie kostbar manche Zutaten des Glücks sind, weil sie plötzlich nicht mehr da waren. „Zum Beispiel“, konstatiert Jauernig, „das Zusammensein mit anderen Menschen.“

Während der langen Lockdown-Phasen machte er aus den 1000 Antworten der Bürger ein Buch. So wie seine Vorträge versteht es sich eher als künstlerisches, meditatives Werk – nicht als wissenschaftliche Annäherung an das Phänomen Glück. „Es geht mir nicht um Dopamin. Sondern ich möchte die Atmosphäre des Glücks spürbar machen.“ Die Musik, die während seiner Vorträge dazu ertönt, stammt aus seiner eigenen Feder. „Denn eigentlich war ich immer ein kreativer Mensch.“ Einer, der sich verlaufen und dann auf den richtigen Weg zurückgekommen ist.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen