Was eine Essener Gartenfreundin für die Schmetterlinge tut

„Offene Gartenpforte“ startet am 21. Mai

Elf Gärten beteiligen sich in Essen, Bochum und Hattingen an der Aktion „Offene Gartenpforte 2022“, die am 21. und 22. Mai, 18. und 19. Juni, 30. und 31. Juli und 17. und 18. September, jeweils 11 bis 17 Uhr, läuft. Nicht alle Gärten sind an jedem Wochenende dabei.

Informationen gibt es auf www.gaerten-an-der-ruhr.de oder per E-Mail an gaerten-an-der-ruhr@web.de oder unter 0201 3020849.

Kontakt zu Cornelia Brodersen, Am Nachtigallental 18, 0201 713229.