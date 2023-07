Was die Stadt Essen den Bürgern bei Hitzewellen empfiehlt

Essen. Wie übersteht man Hitzewellen wie am kommenden Wochenende? Die Stadt Essen gibt Tipps von Kleidung bis Sonnencreme, Baden bis Baby-Schutz.

Zum Wochenende sind wieder hochsommerliche Temperaturen für das Essener Stadtgebiet angesagt, die Stadt Essen bittet die Bürger deshalb, besonders auf ihre Gesundheit zu achten und hat auch Tipps parat.

Angezeigt sei „luftige Kleidung sowie ausreichend Sonnenbedeckung und Sonnenschutz“, ferner empfehle sich die Meidung der Mittagssonne sowie ungewohnte körperliche Anstrengung. Darüber hinaus rät die Stadt, sich möglichst in kühlen Räumen aufzuhalten und viel Wasser zu sich zu nehmen, denn Flüssigkeitsverluste führten schnell zu Kreislaufschwächen. Dabei seien ältere Menschen und Kinder sowie Obdachlose besonders gefährdet. Sofern man sich gerade in der Innenstadt aufhält, biete sich der neue Trinkwasserbrunnen auf dem sonnendurchfluteten Kennedyplatz für die kostenlose Versorgung an.

Appell: Augenscheinlich hilflose Bürger ansprechen und Hilfe anbieten

Die Stadt appelliert an die Bürger, augenscheinlich bewusstlose Personen anzusprechen, Hilfe anzubieten und wenn nötig den Rettungsdienst unter Tel. 112 zu alarmieren. Symptome für einen Hitzschlag könnten beispielsweise sein: erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Orientierungslosigkeit, Bewusstseinsstörungen, schneller Herzschlag oder schnelle Atmung.

Extreme Hitze kann für wohnungslose Menschen eine besondere Belastung darstellen. Der Tagesaufenthalt in der Rottstraße 32 in der Innenstadt steht zur Verfügung. Menschen, die über keinen eigenen Wohnraum verfügen, können sich tagsüber in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr dort aufhalten und Schutz vor extremer Hitze finden. Im Stadtkern befindet sich zudem die zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose in der Lindenallee 55. Neben Verpflegung werden dort auch Getränke und Sonnenschutzmittel zur Verfügung gestellt.

Auch die Bahnhofsmission Essen stellt Wasser für Menschen in Not zur Verfügung und ist bei großer Hitze besonders aufmerksam. In den Notschlafstellen gibt es Getränke und Sonnenschutzmittel sowie Tipps zum richtigen Verhalten bei Hitze.

Vielfältige Hilfsangebote für Obdachlose sind in der Innenstadt vorhanden

Am Hintereingang der St. Gertrud-Kirche, Rottstraße 36 in der Innenstadt, versorgt der Verein FairSorger Essen obdachlose und bedürftige Menschen an drei Tagen die Woche (montags, mittwochs und freitags) mit Essen und Getränken. Weiterhin werden Kleidung, Hygieneartikel, Isomatten und Schlafsäcke ausgegeben. Auch „Essen packt an!“ gibt hier kostenlos Mahlzeiten und Getränke aus.

Für Kinder ist Sonnenschutz besonders wichtig. Cremes sollten sowohl UV-A- als auch UV-B-Strahlen blockieren und einen hohen Lichtschutzfaktor haben, raten Jugendamt und Gesundheitsamt. Außerdem sollten Eltern darauf achten, dass Nase, Ohren, Füße, Schultern regelmäßig und gründlich eingecremt werden: Das gelte auch bei bedecktem Himmel.

Babys und Kleinkinder sollten sich grundsätzlich im Schatten aufhalten

Wichtige Einschränkung: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät, im ersten Lebensjahr Sonnenschutz möglichst nicht zu verwenden, um die empfindliche Babyhaut nicht zu belasten. Stattdessen sei zu empfehlen, dass sich Babys und Kleinkinder unter drei Jahren nur im Schatten aufhalten, empfindliche Babyhaut verbrennt in der Sonne schon nach wenigen Minuten.

Obligatorisch sollte eine Kappe mit Nackenschutz sowie luftige Kleidung sein. Zu empfehlen sei, Kinderwagen oder Buggys mit UV-beständigen Tüchern oder Sonnensegeln abzudecken. Eltern, die eine Babytrage benutzen, sollten sich und ihr Kind mit einem Schirm beschatten. Schlafen sollten Babys bei hohen Temperaturen nur mit der Windel oder allenfalls in Unterwäsche.

Beim Baden sollten Kinder nicht unbeaufsichtigt bleiben. Zu langes Baden im kalten Wasser birgt nach Darstellung der Stadt ebenfalls Gefahren wie Überanstrengung und Unterkühlung. Tückisch: Bei Kindern bleiben Unterkühlungen zunächst meist unbemerkt. Man sollte generell laut Stadt kein kühles Bad bei Überhitzung nehmen, der Körper heize sich anschließend noch stärker auf, sodass die Gefahr für einen Hitzeschlag erhöht sein kann. Vorsichtiges Abkühlen und nicht zu langes Baden im kalten Wasser könne dem entgegenwirken.

Was tun bei Sonnenbrand? In schweren Fällen zum Kinderarzt

Wenn doch die Haut verbrannt ist, lautet Regel Nummer eins: Das Kind sofort aus der Sonne nehmen! Kühle Umschläge, lauwarme Duschen und entzündungshemmende Gels linderten die Beschwerden. Bei schweren Sonnenbränden mit starker Spannung der Haut oder Fieber sollte der Kinderarzt aufgesucht werden.

Im Sommer brauchen auch kleine Körper mehr Flüssigkeit. Die Trinkmenge müsse bei Temperaturen von 30 Grad und höher verdoppelt oder sogar verdreifacht werden, raten die städtischen Experten. Wasser, ungesüßter Früchtetee oder Apfelschorle sollten den Vorzug haben. Bei Hitze haben viele Kinder keinen Appetit, leichte Speisen wie Salate, Joghurts oder Quarkspeisen seien dann besonders sinnvoll. Eis ist ebenfalls erlaubt – „wenn auch in Maßen“, so die gestrenge Stadt Essen. Gut geeignet sei selbstgemachtes Eis aus Natursäften.

Lüften sei bei Hitze in den kühleren Morgenstunden am sinnvollsten. „Eltern sollten beim Lüften immer mit ihren Kindern im Raum bleiben“, so Carsten Bluhm, Fachbereichsleitung Jugendamt. „Wenn der Raum verlassen werden muss, schließen Sie das Fenster!“ In den vergangenen Wochen ist es in Essen häufiger passiert, dass Kleinkinder aus dem Fenster kletterten und abstürzten. Eines starb.

Das Auto wird rasch zur Hitzefalle für Kinder, aber auch für Tiere

Und noch ein wichtiger Rat: Kinder und Tiere nie allein im Auto lassen! Schon nach wenigen Minuten in der Sonne werde ein Auto zur Hitzefalle. Dazu genügten schon Außentemperaturen von 20 Grad. Ein leicht geöffnetes Fenster reiche zur Abkühlung nicht aus.

Und auch Tiere leiden unter den hohen Temperaturen. Sie sollten ebenfalls mit ausreichend Flüssigkeit versorgt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, so die Stadt. In Freigehegen gelte es, Schattenplätze einzurichten, Käfige sollten nie in direkter Sonneneinstrahlung stehen. Und: Bei Spaziergängen könne heißer Asphalt bei Hundepfoten zu Verbrennungen führen.

