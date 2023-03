Was Benimmkurse für Essener Kita-Kinder erreichen sollen

Knigge in der Kita: Die ehrenamtlichen Trainerinnen Dorothee Jacobi und Ulla Rührup (v.l.) leiten mit den Handpuppen Emil und Lotta einen Benimmkurs für Vorschulkinder in der Kita St. Anna in Essen-Altendorf.

Essen-Altendorf. Die Puppen Lotta und Emil sollen Vorschulkindern spielerisch Regeln für ein gutes Miteinander beibringen. Wie das Essener Pilotprojekt läuft.

Emil und Lotta sind gerngesehene Gäste bei den Vorschulkindern in der katholischen Kita St. Anna: Die beiden Handpuppen sind Teil eines Benimmkurses, der die Kinder im Miteinander stärken und auf die Schulzeit vorbereiten soll. In Altendorf läuft ein Pilotprojekt, das im gesamten Ruhrgebiet Nachahmung finden soll.

Die Vorschulkinder aus der Kita St. Anna in Essen-Altendorf helfen bei der Erprobung des neuen Benimmkurses der Malteser. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

Die Altendorfer Kinder sind bereits mittendrin. „Du musst bitte sagen!“ ruft Giovanni lauthals und rutscht ungeduldig auf seinem Sitzkissen herum. Dass Handpuppe Emil seiner Freundin Lotta ohne Vorwarnung den Ball entreißt und sie ganz traurig ist, kann er nicht zulassen. Über einen so engagierten Einsatz der Kinder freuen sich Dorothee Jacobi und Ulla Rührup. Die beiden sind ehrenamtlich für die Malteser im Einsatz und erproben in der Altendorfer Kita ein neues Format.

Malteser wollen Benimmkurse in weiteren Kitas anbieten

„Wir arbeiten schon lange mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen“, erklärt Dorothee Jacobi. Dabei geht es um die Vorbereitung auf Bewerbungen und den Start ins Berufsleben, um Knigge-Grundregeln. „Dabei kam die Idee auf, schon viel früher anzusetzen, vor der Einschulung.“ Die pensionierte Grundschullehrerin entwickelte ein Konzept für den Benimmkurs in Kitas. Das Ziel ist ein respektvolles Miteinander. Die Kinder sollen lernen, sich vorzustellen, deutlich zu sprechen, einander in die Augen zu schauen, das Gegenüber ausreden zu lassen, bitte und danke zu sagen, sich auch mal zu entschuldigen.

Über Rollenspiele mit den Handpuppen Emil und Lotta, gemeinsames Singen und Bilderbücher lesen wollen die ehrenamtlichen Trainerinnen die Kinder erreichen. „Die Puppen sind sehr hilfreich, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen“, stellt Jacobi fest. Beim ersten Besuch haben die Altendorfer Vorschulkinder gelernt, wie sie sich anderen Menschen vorstellen können, dass sie bei geschlossener Tür zuerst anklopfen sollten und welche Grundregeln es in der Kommunikation mit anderen Kindern und Erwachsenen gibt.

An diesem Tag steht das Thema „Freundlichkeit“ im Mittelpunkt. Es geht um Empathie, das Hineinfühlen in die Situation anderer – die Trainerinnen schlagen zum Beispiel vor, ein anderes Kind zu umarmen, wenn es traurig oder ängstlich ist und diese Nähe möchte. „Das habe ich auch schonmal gemacht!“, bestätigt Miriam. Es entsteht ein Gespräch über das Freundlichsein und gute Manieren – und der feste Vorsatz: eine Woche lang wollen die Kinder nett zueinander sein.

Essener Vorschulkinder lernen gemeinsam Tischmanieren

Dann wird der dritte und für sie vorerst letzte Teil des Benimmkurses stattfinden, Trainerinnen und Kinder wollen dann gemeinsam essen und über die Tischregeln in der Kita sprechen – dann werden auch wieder Emil und Lotta dabei sein, um vorzumachen, wie es nicht geht: vor den anderen beginnen, mit vollem Mund sprechen, zwischendurch aufstehen und mit Essen in der Hand rumlaufen. „Die Themen sind natürlich auch in unserem Kita-Alltag verankert“, sagt Leiterin Christiane Grindau. „Aber durch das Projekt kommen sie noch einmal ganz anders bei den Kindern an, das gibt ihnen Sicherheit.“

Gefördert wird das von den Maltesern organisierte Projekt von der „Aktion Mensch“. Koordinatorin Marion Wiemann hofft, dass sich weitere Ehrenamtliche finden werden, die Spaß an der Arbeit mit Kita-Kindern haben und die Benimmkurse an weiteren Standorten im Ruhrgebiet anbieten möchten, in erster Linie in sozial schwächeren Stadtteilen.

