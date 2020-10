Essen. Eine 25-jährige Frau wurde lebensgefährlich mit einem Messer in Essen-Altendorf attackiert. Anwohner erzählen, wie sie die Nacht erlebten.

In einem Wohnhaus in Altendorf hat ein Täter eine Frau mit mehren Messerstichen niedergestochen. Die Polizei geht von versuchter Tötung aus. In der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr ging der Notruf ein, dass eine stark blutende Frau in dem Treppenhaus liege. Der Täter ist geflüchtet, die Polizei konnte ihn bisher nicht fassen. Das Opfer ist eine 25-jährige Frau, ihr Zustand ist kritisch, sie liegt auf der Intensivstation.

Das sind die Fakten, die Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen über die Nacht in der Weuenstraße 37 veröffentlichten. Mehr will sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Doch wie haben die Anwohner die Nacht erlebt?

Ein Unbekannter sticht mit einem Messer auf eine 25-jährige Frau in Essen-Altendorf

Der Tatort ist ein ordentliches Haus, gelbe Fassade, zweistöckig, vier Wohnungen, an den Klingeln stehen sechs Namen. Am Ende der Straße liegt der Niederfeldsee. Eine Straße vom Tatort entfernt betreibt Willy Göken einen Kiosk. „Ich habe von der Nacht gar nichts mitbekommen.“ Aber eine Kundin habe ihm eben erzählt, dass sie in der Nacht einen Hubschrauber gehört hätte.

Eine Frau, die direkt gegenüber vom Tatort wohnt, nennen wir sie Ute Müller, hat den Hubschrauber auch gesehen. „Als ich draußen auf dem Balkon geraucht habe, war der am Himmel,“ sagt Müller. Sie lebe schon seit vielen Jahren in der Weuenstraße und kenne deswegen fast alle Menschen, die hier wohnen. „Das Haus 37 ist aber besonders“, sagt sie. Da kenne sie persönlich niemanden. „In dem Haus wechseln ständig die Mieter.“

Die ganze Nacht lang hätten Polizeiwagen und Krankenwagen in der Straße gestanden, bis in die frühen Morgenstunden hinein. „Ich habe mich dann erstmal nicht getraut mit meinem Hund Gassi zu gehen, der Täter war ja auf der Flucht.“ Angeblich habe die Cousine der 25-jährigen Frau noch lange vor der Haustüre gestanden und mit der Polizei geredet. „Die konnte nicht so gut Deutsch, man musste ihr vieles übersetzten“, sagt Müller. „Die ist sogar geblieben, als der Krankenwagen weggefahren ist.“

„Am nächsten Morgen haben Leute mit weißen Schutzanzügen das Haus untersucht“

Eine Frau, die schräg gegenüber der Weuenstraße 37 wohnt, berichtet, sie habe am Mittwoch spät am Abend Musik aus einer Wohnung des Hauses gehört. „Ich dachte, das wäre eine Party“, sagt sie. „Deswegen war auch mein erster Gedanke, als der Krankenwagen kam, dass da einer zu viel getrunken hat.“ Sie habe dann erst am nächsten Morgen erfahren, dass es eine Messerstecherei gab.

„Am Morgen habe ich Polizisten gesehen, die unter den Autos und in Mülltonnen etwas gesucht haben, ich schätze mal das Messer.“ Ein junges Mädchen, die mit ihrer Familie im Nachbarhaus des Tatortes lebt, sagt: „Am Morgen haben Leute mit weißen Schutzanzügen das Haus untersucht.“ Und ein anderes Mädchen, auch aus dem Nachbarhaus sagt: „Der Vorfall ist schrecklich, unsicher fühle ich mich aber nicht. „Sowas kann überall passieren.“

Die Polizei richtete noch in der Nacht eine Mordkommission ein. Neben einer akribischen Spurenauswertung am Ort des Geschehens werden nun dringend Zeugen gesucht, die über die Tatumstände oder zum flüchtenden Täter Hinweise geben können. Die eingerichtete Mordkommission ist über die Polizeizentrale unter der Rufnummer 0201/829-0 zu erreichen. Zudem können Zeugen jederzeit eine Polizeidienststelle in der Nähe aufsuchen und dort Angaben machen.

