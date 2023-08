Warum sich Essener Großeltern für alle Kinder einsetzen

Essen-Frohnhausen. Sie alle sind Omas und Opas, wollen aber auch etwas für andere Kinder tun. Was hinter der neuen Essener Initiative „Froh(n)natur“ steckt.

Der gemeinnützige Verein Froh(n)natur ist eine noch kleine Ansammlung von Idealisten, die in Frohnhausen und darüber hinaus Projekte für bedürftige Kinder und Jugendliche mit Spendenaktionen unterstützen möchten. Antrieb ist für den Vorstand die eigene Großelternrolle. Vor einem Jahr wurde der Verein gegründet und es gibt viele Ideen, vor allem im Stadtteil selbst will sich der noch junge Verein verstärkt zeigen.

Die Ehrenamtler kannten sich bereits aus ihrer Arbeit für einen Förderverein, erklärt der Vorsitzende Manfred Wessels: „Wir hatten so viele Ideen und fühlten uns geradezu unterfordert. Das war der Hauptgrund für einen eigenen Verein.“ Beisitzerin Adelheid Eickmeier pflichtet lächelnd bei: „Wir wollten mehr erreichen für Kinder und Jugendliche in Not. Und erfreulicherweise zieht der Frohnhauser Einzelhandel voll mit.“

Großeltern sammeln bei „Froh(n)natur“ Spenden für Essener Projekte

Warum das schon jetzt so gut klappt für den neuen Verein, erklärt Wessels so: „Unsere Gesichter waren schon bekannt. Die Leute wissen ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden bei uns in guten Händen. Sie vertrauen uns.“ Beisitzerin Waltraud Schöne ist überzeugt: „Die Kaufmannschaft in Frohnhausen weiß genau, wen sie da unterstützt.“ Die Goldschmiedin führte mit ihrem Mann 45 Jahre lang ein renommiertes Traditionsgeschäft, das über Frohnhausen bekannt hinaus war. Auch leitete sie zwischenzeitlich den Frohnhauser Werbering. Nun ist die 67-Jährige im Ruhestand: „Aber wir haben drei Enkelinnen. Das hält auf Trab.“ Der 69-jährige Vorsitzende Wessels hat ebenfalls eine Enkelin, ein Enkel ist unterwegs.

Was Adelheid Eickmeier schmunzeln lässt: „Das kann ich locker toppen. Wir haben vier Enkelinnen und einen Enkelsohn.“ Seit vier Jahren sei sie erst so richtig im Ruhestand, hatte zuvor als kaufmännische Angestellte gearbeitet. Die 79-Jährige stammt zwar gebürtig aus der Eifel, lebt aber schon „seit Ewigkeiten“ in Frohnhausen.

Sie zählt die zurzeit unterstützten Projekte auf: „Wir helfen der Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder dabei, ihre so wichtige Arbeit, zum Beispiel im Elternhaus in unmittelbarer Nähe des Universitätsklinikums, weiterführen zu können. In den Lernhäusern des Kinderschutzbundes wird unersetzliche Hilfe geleistet. Da unterstützen wir mit Patenschaften für momentan drei Kinder.“ Sehr aktiv sei Froh(n)natur für die Notschlafstelle Raum 58: „Wir nehmen Sachspenden an. Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel. Wenn unser Keller voll ist, bringen wir die Sachen zum Raum 58.“

Verein plant verschiedene Aktionen in Frohnhausen

Der Verein gibt zur Information das Heft „Die Frohnhauser“ heraus, für Oktober sei das nächste geplant, sagt Wessels: „Auch da werden wir toll unterstützt von Frohnhauser Firmen. Die Broschüre liegt dann aus in Kirche, Sparkasse, Apotheke, Drogeriemarkt und anderen Geschäften. Darin berichten wir über unsere Aktionen und die guten Zwecke, die wir unterstützen.“ Auch treffe er sich zurzeit mit engagierten Menschen, die den leider eingeschlafenen Frohnhauser Kalender wieder auflegen möchten: „Der Froka war vom Stadtteilbüro aufgelegt worden und sehr informativ. Das war eine tolle Plattform. Das möchten wir unbedingt reaktivieren.“

Demnächst soll man „Froh(n)natur“ häufiger im Stadtteil erleben können, sagt Adelheid Eickmeier: „Für Herbst ist einiges angedacht. Und auf dem Nikolausmarkt am Gervinusplatz wird es selbstverständlich unsere Plätzchen und Marmeladen geben. Die sind über Frohnhausen hinaus bekannt und geschätzt.“

Erstes Anliegen müsse es sein, den Verein Froh(n)natur noch bekannter zu machen, findet der Vorsitzende Manfred Wessels: „Damit wir noch mehr helfen können.“

Der gemeinnützige Verein würde sich auch über weitere Mitglieder freuen. Zurzeit sind es 17, darunter ein Einjähriger. Das mit Abstand jüngste Mitglied wurde vom Papa angemeldet, der ebenfalls Vereinsmitglied ist. Für Spenden und Mitgliedsbeiträge gibt es automatisch Spendenquittungen.

Weitere Informationen und Kontaktdaten sind unter www.frohnnatur.de zu finden.

