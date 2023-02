Warum Ex-Bundesgesundheitsminister Spahn nach Essen kommt

Heisingen. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommt nach Essen-Heisingen. Was bei dem Besuch geplant ist. Anmeldungen sind möglich.

Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist am Aschermittwoch, 22. Februar, zu Gast beim politischen Aschermittwoch der Christdemokraten auf der Ruhrhalbinsel.

Durch den Abend führt Erich Thiedemann, Vorsitzender der CDU auf der Ruhrhalbinsel. Das Grußwort hält Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Jens Spahn hatte für Februar 2020 bereits als Referent unseres Politischen Aschermittwochs zugesagt“, sagt Thiedemann zum Besuch des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Ex-Bundesgesundheitsminister Spahn nimmt am politischen Aschermittwoch teil

„Seine Teilnahme musste er vor drei Jahren am Tag der Veranstaltung absagen, da die damalige Bundesregierung wegen der sich zuspitzenden Lage rund um Coronafälle in Deutschland in den Krisenmodus schaltete. Wenige Wochen später wurde der erste Corona-Lockdown verhängt. Wir freuen uns sehr, Jens Spahn nun bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird uns einen tiefen Einblick in das politische Berlin vermitteln und Klartext sprechen.“

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Georg, Heisinger Straße 480. Angeboten werden an dem Abend als Speisen Heringstopf, vegetarische Wraps oder Würstchen mit Kartoffelsalat zum Selbstkostenpreis. Wer sich anmeldet, sollte bitte angeben, ob er auch essen möchte. Der Eintritt ist frei, aus Platzgründen ist eine Anmeldung erforderlich: info@cdu-essen.de oder 247320.

