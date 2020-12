Warum eine dreifache Mutter (25) jetzt ihr Abi nachholt

Sie sagt über sich selbst: „Ich war ein unbequemes Kind.“ Madiha Saado (25), geboren in Essen, aufgewachsen im Nordviertel, hat eine Zick-Zack-Biografie, mit Ecken und mit Kanten, „das ist, weil ich oft mit dem Kopf durch die Wand wollte. Wenn ich mich zu etwas entschieden hatte, dann gab es kein Zurück.“

Ihre Eltern stammen aus dem Libanon. Zu Hause wird wenig Deutsch gesprochen. „Meine Mutter bei Amtsgängen zu begleiten, helfen bei der Übersetzung, das war immer alles normal.“ Nach der Grundschule geht sie auf die Frida-Levy-Gesamtschule in der Innenstadt – und verliebt sich mit 16 in einen jungen Mann, der schon viele Jahre ihr bester Freund ist. Sie heiraten.

Sie heiratet mit 16 und geht ins Ausland

Hochzeit? Mit 16? Haben die Eltern sie dazu gezwungen? War das arrangiert? „Nein, nein“, sagt Madiha Saado und lacht. „Das war ganz allein meine Entscheidung. Ich wollte das so.“ Sie verlässt die Schule mit der Mittleren Reife und folgt ihrem Mann – in den Libanon. Auch er hat dort seine Wurzeln.

„Das war ein Schock“, sagt die Frau heute. „Ich war ganz allein, kannte niemanden und fühlte mich ausgegrenzt.“ Ihr Mann arbeitet als Polizist, sie selbst – ohne Ausbildung, ohne Job – weiß nicht so richtig, was sie anfangen soll mit ihrem Leben. Zwei Jahre geht das so. Dann trifft Madiha Saado wieder eine dieser radikalen Entscheidungen: „Ich wollte zurück nach Essen.“ Mit ihrem Mann, sie ziehen nach Altendorf, „und ich wollte Kinder.“ Sie wird drei Mal Mutter. Ihre Kinder sind heute vier, fünf und sieben Jahre alt, der Mann macht eine Umschulung, will sich in der Security-Branche etablieren, denn als Polizist arbeiten kann er in Deutschland nicht.

Auch Madiha Saado hat ein berufliches Ziel, schon immer gehabt, auch wenn das jetzt bis hierhin noch nicht so richtig ersichtlich wird. Vielleicht, weil es eher ein Traum ist. „Ich wollte schon immer Ärztin werden.“ Nicht nur, weil sie sich für Medizin interessiert, sondern auch wegen einer ganz besonderen Erfahrung, die sie als Jugendliche machte – es starb ein Verwandter, das ist Jahre her, es war eine Art Lieblings-Opa, auch wenn er zur Familie ihres jetzigen Mannes gehörte. „Wir wussten lange nicht, woran er gestorben ist“, sagt Madiha Saado. „Meine Familie hat die Ärzte einfach nicht verstanden.“ Das war für sie eine so eindrückliche Erfahrung von Ohnmacht und Verlust, dass es ihr noch heute die Tränen in die Augen treibt, wenn sie daran zurückdenkt.

„Ich mache das für meine Kinder“ – Was die 25-Jährige antreibt

Um Medizin zu studieren, braucht es mehr als einen Realschulabschluss. An der Volkshochschule (VHS) macht sie ihre Qualifikation nach, das ist die Eintrittskarte für die gymnasiale Oberstufe. Anfang 2018 fängt sie am Nikolaus-Groß-Abendgymnasium (Südostviertel) an, ihr Abi nachzuholen. Jetzt ist sie gerade damit fertig geworden. „Wenn es mit dem Medizinstudium nicht sofort klappt“, sagt Madiha Saado, „mache ich erst eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin und lasse mir die Zeit als Wartesemester anrechnen.“

Schule, Ausbildung, Job, Studium – wie geht das mit drei kleinen Kindern? „Alles eine Frage der Organisation“, sagt sie und lacht. Morgens, wenn die Kinder in der Kita und in der Schule sind, hat sie das Abendgymnasium besucht. Ab mittags oder nachmittags ging dann der Familien-Alltag los, der Haushalt, das Kümmern, und abends, wenn die Kinder im Bett sind, steckte sie ihre Nase in die Bücher. „Anders ging’s nicht.“

Wozu das alles? „Ich will meinen Kindern zeigen, was man erreichen kann, wenn man es nur will. Ich bin heute viel reifer im Kopf als früher, und wenn ich meine Kinder sehe, weiß ich sofort, wofür ich das alles mache.“

