Warum die Uni in Essen wöchentlich Besuch aus Holland erhält

Essen. Aus Nijmegen in den Niederlanden kommt einmal pro Woche morgens ein Bus mit Studierenden an die Uni nach Essen. Abends reisen sie wieder ab.

Dass ein Pendelbus für Studierende die Uni-Standorte Essen und Duisburg miteinander verbindet, ist bekannt. Viel weniger Menschen wissen allerdings, dass es auch einen Bus gibt, der einmal pro Woche von der Uni Nimwegen in den Niederlanden zum Essener Uni-Campus aufbricht – er fährt morgens hin und abends wieder zurück.

Schon seit 2006 besteht das Kooperationsprojekt der Unis Duisburg-Essen (Institut für Niederlandistik) und der Radboud Universiteit Nijmegen. Der Projektleiter René Gerritsen (Uni Nijmegen) erklärt: „Unsere Germanistik-Studierenden müssen in ihrem zweiten Studienjahr sowieso in ein deutschsprachiges Land. Oft wählen sie hierzu Deutschland, und das Ruhrgebiet ist hier ein besonders beliebter Ort. Wir wollen ihnen so früh wie möglich die Angst vor dem Nachbarland nehmen. Durch das Projekt können sie schon in Vorlesungen sitzen oder in Seminaren mitarbeiten und lernen gleichzeitig etwas über die Kultur in Deutschland.“

Gemeinsame Seminare – „und andere schöne Dinge“

So sieht der Pendelbus aus. Foto: Privat

Morgens können die Studierenden der „Radboud Universiteit“ einfach in den Bus nach Essen steigen. „Wir freuen uns jedes Mal, wenn die niederländischen Besucher ankommen. Ich selbst studiere hier in Essen an der Universität Germanistik und Niederlandistik“, berichtet Karen Wallrich. „Darum ist es für mich eine ganz besondere Chance, denn ich kann mit den Pendelbusstudenten in den germanistischen Seminaren sitzen und gleichzeitig können wir durch die Niederlandistik auch andere schöne Dinge unternehmen.“

Über die Autorin dieses Artikels Die Autorin dieses Textes studiert an der Uni Duisburg-Essen. Sie belegt einen Platz im Master-Studiengang „Geschichtspraxis Interkulturell“. Das Recherchieren und Verfassen eines journalistischen Artikels, der interkulturelle Themen aufgreift, gehört dabei zu einem der möglichen Praxis-Module. Die Artikel werden in loser Folge von uns veröffentlicht. Hier stehen Infos zum Studiengang: https://www.uni-due.de/studienangebote/studiengang.php?id=171

Mit anderen schönen Dingen spielt die Studentin auf die außerhalb der Seminare stattfindenden Ausflüge und Begegnungen an: „Mit den Studierenden machen wir zum Kennenlernen immer erstmal eine Stadtführung durch Essen. So lernen sie die Stadt kennen, in der sie im nächsten Semester so viel Zeit verbringen werden. So kommt man super in Kontakt und kann sich unterhalten. Das bricht das Eis.“

Die Distanz zwischen den Niederlanden und Deutschland ist heute größer als früher

Projektleiter René Gerritsen berichtet: „In meiner Jugend war Deutschland weniger Ausland für die Niederländer als heute. Wir haben viel deutsches Fernsehen gesehen, konnten der Sprache folgen und wussten, was im Nachbarland passiert.“ Das sei heute anders: „Die jeweilige Nachbarsprache wird immer weniger gelernt und man weiß weniger voneinander. Das gilt auch für das Ruhrgebiet, obwohl es doch für viele Niederländer näher am Heimatort liegt als andere Metropolen wie beispielsweise Amsterdam. Trotzdem fühlt sich Deutschland weiter weg an, und es entsteht ein falsches Bild im Kopf unserer Nachbarn.“

Durch die Pandemie wurde das Pendelbusprojekt ein wenig ausgebremst. Nach Möglichkeit soll es bald einen Bus geben, der von Essen nach Nimwegen fährt.

