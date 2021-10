Warum die Stadt Essen gendert: Ein Sternzeichen des Respekts

Essen. Im Bemühen, niemanden auszugrenzen, greift die Stadt Essen zum Genderstern. Obwohl nicht nur die Politik die Sprache hie und da verhunzt findet.

Wenn früher Ansichtskarten aus dem Urlaub eintrudelten, dann stand im Adressfeld meist nur der Name des Vaters – mit schönen Grüßen an den Rest der lieben Familie, versteht sich: Die waren ja alle „mitgemeint“. Doch die Zeiten ändern sich, mit ihnen die Sprache, und wo „man“ vor gar nicht so ewigen Zeiten noch dem „Fräulein“ hinterhertrauerte, bleiben ausweislich repräsentativer Umfragen heute viele an der demonstrativen sprachlichen Umarmungs-Taktik hängen: Es wird „gegendert“, per Stern, und der Oberbürgermeister sagt: Gut so.

Ob die „geschlechtergerechte“ Sprache dabei unbedingt für Sternchenstunden der Sprache sorgt, ist Thomas Kufen dabei gar nicht so wichtig. Es gehe ihm „um eine Sprache, die niemanden ausgrenzt“, betonte der OB, als die „Alternative für Deutschland“ jüngst im Stadtrat Gendersternchen, Binnen-I und Gender-Gap als „Ausdruck geistiger Verirrung und Verwirrung“ geißelte. Und ihr Fraktionschef Harald Parussel dem Stadtoberhaupt wie allen Gleichgesinnten bei der Gelegenheit „linksgrüne Ideologie“ vorwarf.

OB Kufen: „Wir sprechen ja heute auch nicht mehr wie Walther von der Vogelweide“

Kufen widerspricht: Das Thema eigne sich „weder für einen Kulturkampf noch für Klamauk“, es gehe schlicht um die Frage, wie sich persönlicher Respekt auch über eine Alltagssprache abbilden lasse, die vor allem vielen „mitgemeinten“ Frauen aber nicht nur ihnen lange Zeit oft eher respektlos erschien: „Wir sprechen ja heute auch nicht mehr wie Walther von der Vogelweide.“

Stadt formuliert seit 1989 „geschlechtsneutral“ Schon im August 1989 verfügte die Stadtspitze, „im internen und externen Schriftverkehr sind Formulierungen zu wählen, die geschlechtsneutral sind oder, falls dies nicht möglich oder angebracht erscheint, beide Geschlechter anzusprechen“. Das aktuelle Bemühen um eine geschlechtergerechte Sprache („Gendern“) wurde vor allem durch die Anerkennung des dritten Geschlechts („divers“) angestoßen. Wie viele Menschen in Essen sich diesem zugehörig fühlen, dazu gibt die Stadt aus Datenschutzgründen aber keine Auskunft. Kritisiert wird das Gendern nicht nur von jenen, die die Sprache verhunzt sehen. Das Gendersternchen gilt auch als eine Art Sprachbarriere etwa für Flüchtlinge, weil es nicht der gesprochenen Sprache entspricht.

Und der Stern am Himmel des Essener Internetportals, er strahlt schließlich schon seit gut einem Jahr – weitestgehend unkritisiert, wie Stadt-Sprecherin Silke Lenz versichert. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Stadtverwaltung das Gendersternchen taktisch geschickt im Zuge einer Komplettüberarbeitung des Internet-Angebots im Netz einführte.

FDP-Fraktionschef: „Von der Generitis halte ich gar nix, das sag ich ganz ehrlich“

Vor allem bei jungen Leuten sei das gut angekommen, aber es gab durchaus auch Kritik, weiß Lenz. Größtenteils nicht etwa mit dem Hinweis „Na, Ihr habt Probleme...“, sondern weil viele die Sprache verhunzt sehen. Und zumindest in dieser Hinsicht teilt auch in der lokalen Politik mancher den Vorstoß der AfD, die sich argumentativ von Journalisten-Lehrmeister Wolf Schneider über Literaturkritikerin Elke Heidenreich bis zu Kabarettist Dieter Nuhr munitioniert hatte.

Das Gender-Sternchen, tja, „da sind wir auch keine Freunde von“, ließ etwa Elisabeth van Heesch-Orgaß von der Tierschutzpartei wissen, die gleichwohl ansonsten der AfD vorwarf, „patriarchalische Strukturen betonieren“ zu wollen. Und FDP-Fraktionschef Hans-Peter Schöneweiß bekannte in der Debatte frank und frei, er persönlich „halte von der Generitis gar nix, das sag ich ganz ehrlich“.

Schon vor über 30 Jahren bemühte sich die Stadt um geschlechtergerechte Sprache

Angesichts laufender Gerichtsverfahren, die den Zwang zur Verwendung gendergerechter Sprache in Unternehmen, Behörden oder Universitäten zum Gegenstand haben, hatten die Liberalen anfangs für den Kompromiss plädiert, einfach den Ausgang dieser Verfahren abzuwarten.

Doch die Stadtverwaltung gendert geschickter als viele dachten: „Hier gibt’s für den Stadtrat nichts zu regeln“, betont der OB, das Gendersternchen falle vielmehr in seine Organisationshoheit als Oberbürgermeister. Und dieses Bemühen hat, das nur nebenbei, eine über 30-jährige Geschichte: Schon 1989 erließ der damalige Oberstadtdirektor Kurt Busch eine Dienstanweisung, in der Kommunikation grundsätzlich die männliche und weibliche Form zu nutzen.

Bürgerinnen und Bürger, Bürger*innen, BürgerInnen und Bürger_innen

Eine Dienstanweisung übers Gender-Sternchen selbst dagegen existiert nicht: Die Fachbereiche bei der Stadt gehen eigenverantwortlich damit um, auch die städtischen Tochterfirmen liegen nicht an der kurzen Leine, sondern agieren eigenständig. Alles ist möglich: Bürgerinnen und Bürger, Bürger*innen, BürgerInnen und Bürger_innen. Für viele bleibt nicht nur das Schriftbild ungewohnt, und ab und an, so bekannte Jan-Karsten Meier von den Grünen, dürf(t)e die Genderei auch mal ein bisschen übers Ziel hin ausschießen.

Mit der Sprache allein sei es eh nicht getan, mahnt Julia Klewin von der SPD, denn auch das schönste Gendersternchen löst manche Ungerechtigkeit im Lebensalltag nicht auf – von Kitaplätzen bis zur Altersarmut bei Frauen. „Aber wir ändern was in den Köpfen“, glaubt Heike Kretschmer von den Linken, und deshalb gibt es vom anderen Stern wohl auch kein Zurück.

