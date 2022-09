Warum die Hasenschule in Essen-Rüttenscheid schließt

In der Hasenschule in Essen-Rüttenscheid lernten zuletzt 35 Kinder. Nun schließt die Nachhilfeeinrichtung.

Essen-Rüttenscheid. In der Hasenschule konnten Kinder in Essen-Rüttenscheid Nachhilfeunterricht nehmen. Nun schließt sie. Das ist der Grund.

Die Hasenschule am Haumannplatz schließt Ende September für immer. Das bestätigte Geschäftsführer Roy Christian Sinha auf Anfrage unserer Redaktion. Grund ist demnach, dass die gemeinnützige GmbH, die die Nachhilfeschule betreibt, zwei Grundschulen in privater Trägerschaft eröffnet. „Wir bündeln unsere Ressourcen“, erklärt Sinha. Während der Standort in Essen geschlossen wird, bleibt der in Bochum geöffnet.

Die Hasenschule fördert Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Sie bekommen dort Unterstützung beim Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Für Kinder, die das Grundschulalter noch nicht erreicht haben, gibt es Vorschul-Lesekurse. Neben festangestellten Lehrkräften sind dort auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Am Standort Rüttenscheid lernten zuletzt 35 Kinder, es gibt 30 bis 40 pädagogische Angestellte. Dem pädagogischen Personal habe man eine alternative Anstellung anbieten können, sagt Sinha.

Hasenschule will mit privater Grundschule Schulversagen vorbeugen

Zum Schuljahr 2022/2023 hat die Hasenschule gGmbH den Betrieb einer privaten Grundschule in Berlin starten. Ein Jahr später soll eine zweite Schule in Wuppertal folgen. „Im Moment lösen wir Probleme, die schon da sind“, betont Sinha. Mit der Gründung der Grundschulen wolle man einen Beitrag dazu leisten, dass die Schulprobleme gar nicht erst entstünden. Dafür nutze man die langjährige Erfahrung aus dem Bereich der außerschulischen Bildung.

In den Grundschulen der Hasenschule sollen die Kinder jahrgangsübergreifend und mehrsprachig unterrichtet werden. Ab der ersten Klasse werden einige Unterrichtsfächer auf Englisch gegeben. Ganztagsangebote am Nachmittag auf Spanisch gibt es ab der dritten Klasse. Wer Lernschwierigkeiten hat, soll sofort eine zusätzliche Förderung bekommen.

Keine Privatschule in Essen geplant

Die Nachfrage nach Kursen in der Rüttenscheider Hasenschule sei bis zuletzt hoch gewesen, berichtet Sinha. Entsprechend seien viele Leute traurig gewesen, dass das Angebot nun eingestellt werde. Man könne sein Kind aber immer noch an der Standorten in Bochum oder Wuppertal anmelden. Eine erhöhte Nachfrage nach der Corona-Zeit habe man in der Hasenschule indes nicht registriert.

In Essen eine private Grundschule zu eröffnen, kommt laut Sinha für die Hasenschule derzeit nicht in Betracht. Denn hier gebe es bereits einige Privatschulen, sodass der Bedarf gedeckt sei. Man wolle nicht mit bestehenden Bildungseinrichtungen in Konkurrenz gehen. Privatschulen für Grundschulkinder in Essen sind die Waldorfschule und die International School Ruhr.

In Rüttenscheid bieten zum Beispiel der Studienkreis (Rüttenscheider Str. 82; 0201 79870002), das Nachhilfe-Institut Feider (Rüttenscheider Str. 319; 0201 45844313) und Kumon Mathematik und Englisch (Zweigertstraße 13; 0201 24058898) Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler an.

