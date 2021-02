Warum das Evonik-Lager in Essen derzeit bunt erstrahlt

Essen. Das Zentrallager von Evonik an der Goldschmidtstraße in Essen wird derzeit farbig angestrahlt. Der Konzern setzt damit ein besonderes Zeichen.

Das Zentrallager des Chemiekonzern Evoniks an der Goldschmidtstraße erstrahlt in diesem Tagen in leuchtenden Farben. Das Unternehmen will damit ein Zeichen für Vielfalt und Miteinander und gegen Rassismus setzen. Das teilte Evonik mit. Die Beleuchtungsaktion soll zudem eine mahnende Erinnerung an den Mordanschlag in Hanau sein, der sich am heutigen 19. Februar jährt. Vor einem Jahr hatte Tobias R. in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet.

Mehrere Evonik-Standorte beteiligen sich an Anti-Rassismus-Aktion

Neben Essen beteiligen sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus auch die Evonik-Standorte Antwerpen (Belgien), Darmstadt, Ham (Frankreich), Hamburg, Hanau, Herne, Krefeld, Lülsdorf, Marl, Rheinfelden, Wesseling und Witten. Die beleuchteten Häuser und Hallen würden als mahnende Erinnerung und zugleich als Aufruf dienen, immer wieder Farbe zu bekennen – für Vielfalt, Offenheit und Menschlichkeit und gegen Hass, Rassismus und Gewalt, so Evonik.

Die Beleuchtungsaktion ist vom 19. Februar bis 28. März geplant.

Mehr Nachrichten aus Essen finden Sie hier

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!