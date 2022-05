Warum das Café „Cookie Jar“ in Rüttenscheid umzieht

Essen-Rüttenscheid. Das Café „Cookie Jar“ in Rüttenscheid setzt auf veganes und zuckerreduziertes Gebäck. Wo es jetzt zu finden ist und wie sich das Angebot ändert.

Das Café „Cookie Jar“ in Rüttenscheid hat einen neuen Standort: Im Girardethaus an der Rüttenscheider Straße gibt es ab dem 5. Mai mehr Sitzplätze und bald auch ein erweitertes Angebot. Inhaberin Emina Mujkanovic setzt auf zuckerreduziertes und teils veganes sowie glutenfreies Gebäck, damit möchte sie diejenigen ansprechen, die zwar gerne genießen, sich aber gesundheitsbewusst ernähren.

Cupcakes mit verschiedenen Füllungen und Verzierungen können Gäste bei Workshops im „Cookie Jar“ in Rüttenscheid auch selbst herstellen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Es ist alles selbst gemacht, wir nutzen ausschließlich Bio-Dinkelmehl und möglichst wenig Zucker“, sagt Mujkanovic. Wir – das sind die 30-Jährige selbst, ihre Schwester und ihre Mutter. Gemeinsam arbeiten sie am Konzept des Cafés. „Es steckt sehr viel Herzblut darin“, sagt Mujkanovic. Sie selbst hat ein Jahr als Au-pair in den USA verbracht und von dort die Vorliebe für Cookies und Cupcakes mitgebracht. An den Wänden hängen Postkarten und Erinnerungen an ihre Zeit in New Jersey. Die Rezepte für das Gebäck wandelt sie immer wieder ab und testet ungewöhnliche Zutaten. So gibt es zum Beispiel Füllungen aus Erdnussbutter oder Avocado und es kommen Safran, Gojibeeren, Kürbiskerne, Feigen und andere Zutaten zum Einsatz.

Im Café „Cookie Jar“ in Rüttenscheid wird vor Ort gebacken

Rezepte erfindet die Betreiberin oft selbst und variiert sie immer wieder. Beigebracht hat sie sich das alles selbst. Gebacken wird direkt vor Ort im Café, die Kundschaft wisse es zu schätzen, wenn es nach frischen Keksen und Kuchen dufte, sagt Mujkanovic. In Workshops gibt sie ihr Wissen über das Backen und Verzieren von Cupcakes regelmäßig weiter, entweder für geschlossene Gruppen – etwa zu Junggesellinnenabschieden – oder bei offenen Terminen, zu denen sie auf Facebook einlädt.

Zum Wochenende gibt es häufig klassischeres Gebäck wie Käsekuchen mit Baiserhaube oder Mandarinen-Schmand-Schnitten – dafür ist ihre Mutter zuständig. Vegane Crêpes und ein Bananenbrot ohne Zuckerzusatz seien ebenfalls beliebt. Durch solche Angebote soll sich das Café von den zahlreichen anderen gastronomischen Betrieben in Rüttenscheid unterscheiden. Und das Konzept gehe auf, sagt Muijkanovic, die vor rund fünf Jahren ihr Café an der Kahrstraße eröffnete. Nach der Einschulung ihrer Tochter will auch die Schwester voll mit ins Geschäft einsteigen, daher der Umzug ins Girardethaus, wo es im ehemaligen Reisebüro mehr Platz gibt. Etwa 50 Gäste finden jetzt Platz.

Lesen Sie rund ums Thema auch:

„Von der Größe her haben wir uns verdoppelt“, sagt Mujkanovic. Und auch die Öffnungszeiten sollen noch erweitert werden. Zunächst hat das Café mittwochs bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Nach dem Sommer soll es auch eine Bar bekommen, an der in den Abendstunden Cocktails gemixt werden. Bislang sei eines der beliebtesten Getränke bosnischer Kaffee, ein kräftiger Mokka ohne Zucker, der eine Erinnerung an das Heimatland ihrer Eltern ist. Die Kaffeebohnen bezieht Mujkanovic in Bio-Qualität und mit Fairtrade-Siegel. „Viele unserer Kunden mögen es vollmundig und kräftig“, sagt sie. Daher sei der Robusta-Anteil vergleichsweise hoch.

Kaffee ist auch zum Mitnehmen erhältlich

Die gestiegenen Einkaufs- und Energiepreise werde sie teilweise an die Kundschaft weitergeben müssen, sie bemühe sich aber um moderate Preissteigerungen, sagt Muijkanovic. Etwa 20 Cent mehr pro Tasse Kaffee seien geplant. Die Kaffee-Spezialitäten sind auch zum Mitnehmen erhältlich, was den Betrieb über die Corona-Zeit gerettet hat: „Das To-Go-Geschäft lief in der Pandemie besser als erwartet.“ Vor allem die Stammkundschaft sei dem Café treu geblieben und Muijkanovic hofft, dass sie es auch nach dem Umzug bleibt.

Das Klavier soll nicht nur Dekoration sein: Emina Mujkanovic will im „Cookie Jar“ in Rüttenscheid auch kleinere Konzerte veranstalten. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Um neue Gäste zu gewinnen, ist zum einen zum Start am neuen Standort für den 5. Mai ab 13 Uhr ein Kuchenbuffet geplant, zum anderen soll es bald auch kleinere Konzerte geben – ein Klavier steht schon bereit.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen