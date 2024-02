Warnstreik in Essen: Fahrgäste der Ruhrbahn müssen sich am Donnerstag (15. Februar) erneut auf massive Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn einstellen (Archivbild).

Am Donnerstag Warnstreik in Essen angekündigt: So reagiert die Ruhrbahn

Essen Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Donnerstag (15. Februar) einen weiteren Warnstreik bei der Ruhrbahn in Essen angekündigt.

Fahrgäste der Ruhrbahn in Essen müssen sich am Donnerstag (15. Februar) erneut auf massive Einschränkungen einstellen. Der Grund: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat landesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch die Beschäftigten der Ruhrbahn in Essen sind aufgerufen die Arbeit niederzulegen, um so den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Ruhrbahn-Sprecherin: Nachtexpress-Linien fahren am Donnerstag tagsüber im Stundentakt

„Der Streikaufruf von Verdi hat uns heute morgen unerwartet erreicht“, sagt Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose.

Man werde am Donnerstag ähnlich fahren wie beim letzten Warnstreik Anfang Februar. „Die Nachtexpress-Linien werden tagsüber im Stundentakt eingesetzt“, fügt die Sprecherin hinzu. Dieser „Streik-Fahrplan“ gelte für die Zeit zwischen 5.30 und 23.30 Uhr. Beim letzten Warnstreik habe die Ruhrbahn 14 der insgesamt 19 Nachtexpress-Linien auch tagsüber eingesetzt.

Die Geschäftsführung der Ruhrbahn prüfe jetzt, ob am Donnerstag weitere Linien eingesetzt werden können, so die Sprecherin.

Verdi-Verhandlungsführer: Streikbereitschaft hat eher noch zugenommen

Verdi-Verhandlungsführer Heinz Rech geht davon aus, dass die Streikbereitschaft der Belegschaften nach der gescheiterten ersten Runde Anfang Februar eher noch zugenommen haben dürfte. Die Arbeitgeberseite habe in der ersten Runde Gegenforderungen aufgestellt, die der Position der Gewerkschaft „diametral“ widersprächen. „Das hat bei den Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen massive Empörung ausgelöst“, so Rech. Die Vorschläge der Arbeitgeberseite würden zu mehr Arbeitsverdichtung führen.

„Wir liegen aktuell noch meilenweit auseinander. Während wir die Beschäftigten entlasten und somit den ÖPNV stärken wollen, setzen die Arbeitgeber auf verlängerte Arbeits- und Lebensarbeitszeiten. So wird der Fachkräftemangel nur dauerhaft verschlimmert“, erklärte Peter Büddicker, Branchenkoordinator Busse und Bahnen. „Auf unsere seit Anfang Dezember bekannten Forderungen nur mit Gegenforderungen zu reagieren, deutet daraufhin, dass wir uns harten Verhandlungen stellen müssen.“

