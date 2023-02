Warnstreik: Über 350 Post-Mitarbeiter ziehen durch Essen

Essen. Die Gewerkschaft DPVKOM weitet ihre Warnstreiks aus. 350 Angestellte der Deutschen Post zogen am Samstag (4.2.) bei einer Kundgebung durch Essen.

Über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post sind am Samstag (4. Februar) durch die Essener Innenstadt gezogen. Die Kundgebung ist Teil einer großen Warnstreik-Aktion, zu der die Fachgewerkschaft DPVKOM aufgerufen hatte. Die Gewerkschaft vertritt die Interessen der Angestellten von Post, Postbank, Telekom und Call-Center. „Die Stimmung ist kämpferisch. Bei der Post sprudeln die Gewinne, aber bei den Mitarbeitern kommt nichts an. Das sorgt für Unmut“, sagte DPVKOM-Sprecher Maik Brandenburger gegenüber dieser Redaktion. Man erwarte, dass der Arbeitgeber nun ein akzeptables Angebot auf den Tisch lege.

Nachdem sich die Streikenden um 11 Uhr am Hirschlandplatz versammelt hatten, ging es weiter durch die Innenstadt in Richtung Flachsmarkt, wo um 12 Uhr die Abschlusskundgebung startete. Zu der Streikkundgebung kamen etwas weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erwartet. Ursprünglich waren 400 angekündigt. „Es sind weniger Unterstützer von Schwestergewerkschaften gekommen als erwartet“, erklärt Brandenburger. Die streikenden Post-Angestellten seien aber vollzählig.

Post-Mitarbeiter streiken nicht nur in Essen, sondern in allen NRW-Niederlassungen

Die DPVKOM hatte bereits am Freitagabend (3. Februar) die Beschäftigten in den Briefzentren der Niederlassungen Dortmund und Düsseldorf dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Samstagmorgen wurden die Warnstreiks zusätzlich auf die Niederlassungen Bonn, Duisburg, Essen, Herford, Köln West und Münster ausgeweitet, sodass alle nordrhein-westfälischen Niederlassungen der Deutschen Post vom Warnstreik betroffen sind.

Nach Angaben der Gewerkschaft streiken mehrere Hundert Beschäftigte von Briefzentren und aus dem Bereich der Brief- und Paketzustellung. Die DPVKOM fordert 12 Prozent mehr Entgelt, eine Mindesterhöhung der Monatsentgelte der unteren Entgeltgruppen um 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Höhergruppierung bestimmter Beschäftigtengruppen. Der mehrtägige Streik soll am Dienstag (7. Februar) enden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen