Wann Netto in Essen-Holsterhausen wieder eröffnet

An der Netto-Filiale in Essen-Holsterhausen wird derzeit noch gearbeitet. Bald soll der Discounter wieder seine Türen öffnen.

Essen-Holsterhausen. Die Netto-Filiale an der Gemarkenstraße in Essen-Holsterhausen wird modernisiert. Was sich verändern soll und wann der Laden wieder eröffnet.

Der Netto-Markt an der Gemarkenstraße 10 wird modernisiert. Für die Arbeiten hat die Filiale am Dienstag, 12. September, geschlossen. Eine Woche später, am Dienstag, 19. September, werden an dem Standort laut einer Ankündigung des Discounters wieder die Pforten geöffnet. Auf rund 670 Quadratmetern Verkaufsfläche will man dann über 5000 Artikel anbieten, darunter auch bis zu 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst. 400 Netto-Eigenmarkenprodukte sollen das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF tragen. Außerdem soll es einen großen Bereich mit Mehrwegflaschen geben.

Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto, erklärt, die Filiale werde an das neue Konzept angepasst: „Ziel ist es, die Filialatmosphäre zu beruhigen, Designelemente der überarbeiteten Markenkommunikation anzupassen und die Filialstruktur klarer gegenüber den Kundinnen und Kunden zu kommunizieren.“ Man wolle einen ganzheitlichen Auftritt, sowohl in der Filiale als auch in der Kundenkommunikation, realisieren. Stylianou: „Nach der Modernisierung verfügt die Filiale über eine großzügigere Warenpräsentation, breitere Gänge und bietet somit mehr Übersichtlichkeit.“

Netto-Markt in Essen-Holsterhausen hat 70 Parkplätze für Kunden

Bezahlen kann man in der neuen Netto-Filiale bar, kontaktlos per EC- und Kreditkarte und via NFC (Near Field Communication), per PayPal, Apple Pay und Google Pay oder mobil mit der Netto-App. Es stehen 70 Parkplätze für Kundinnen und Kunden zur Verfügung.

Noch bis zum 20. Dezember läuft bei Netto zudem eine Spendenaktion. Kundinnen und Kunden können mit ihren Kassen- und Pfandspenden Vereine aus ihrer Region unterstützen. Mit den Worten „Einfach aufrunden“ können in allen Filialen der Einkaufsbetrag an der Kasse auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufgerundet und somit 1 bis 10 Cent für den begünstigen Verein gespendet werden. Zusätzlich ist eine Spende des Pfandbons per Button am Pfandautomaten möglich. Mehr Informationen zur regionalen Spendenaktion gibt es unter netto-online.de/vereinsspende.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen