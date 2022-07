Jobcenter Essen zahlt in Kürze den Hartz-IV-Bonus aus

Essen. Bezieher von Hartz IV bekommen im Juli 200 Euro zusätzlich ausgezahlt. Der Bonus wird in wenigen Tagen auf dem Konto sein.

Über 100.000 Empfänger von Sozialleistungen in Essen profitieren von der Sofortzahlung der Bundesregierung. Der Bonus beträgt für Erwachsene einmalig 200 Euro und soll die Haushalte bei den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten entlasten. Kinder bekommen seit Juli 20 Euro im Monat mehr Hartz IV beziehungsweise Sozialhilfe.

In Essen zahlt das Jobcenter den Einmalbonus an rund 50.000 erwachsene Hartz-IV-Empfänger aus. Wie die Stadt mitteilte, soll das Geld am 13. Juli auf deren Konten sein. Das Geld fließt automatisch, ein Antrag dafür muss nicht gestellt werden.

Gleiches gilt für die rund 15.000 Sozialhilfe-Empfänger und Asylbewerber. Sie erhalten die 200 Euro allerdings vom Amt für Wohnen und Soziales mit der regulären Juli-Zahlung, erklärte die Stadt.

36.000 Kinder in Hartz-IV-Haushalten bekommen 20 Euro mehr

Für Kinder und Jugendliche, die in den jeweiligen Haushalten leben, gilt eine andere Regelung: Sie bekommen bis auf Weiteres 20 Euro mehr jeden Monat. Die Auszahlung dieses Sofortzuschlages erfolgt mit der normalen Regelleistung. In Essen leben rund 36.000 Kinder und Jugendliche in so genannten Transferhaushalten. Die höheren Hartz-IV-Leistungen für Kinder werden solange gezahlt, bis die Kindergrundsicherung eingeführt wird.

Wie die Stadt außerdem mitteilte, brauchen Leistungsberechtigte keinen Nachweis über die Verwendung des Hartz-IV-Bonus zu führen.

