Walentina Doronina im „Sommerhaus“: „Es wird richtig krass“

Essen-Rüttenscheid. Reality-TV-Promi Walentina Doronina aus Essen ist ins „Sommerhaus der Stars“ eingezogen. Über die Staffel sagt sie: „Es wird richtig krachen.“

Gruppendynamiken, neue Freund- und Feindschaften und ein „beinharter Beziehungshärtetest“: So kündigt RTL die neue Staffel seiner beliebten Reality-TV-Show „Das Sommerhaus der Stars“ an. Ein Paar, das sich diesem Härtetest stellt, kommt aus Rüttenscheid: die TV-Bekanntheit Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan (26). Mit dem Format drehten die beiden ihre zweite gemeinsame Fernsehshow.

Doronina kennt man aus vielen TV-Sendungen. Sie hat zum Beispiel bei „Promi Big Brother“, „Ex on the Beach“, „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Reality Shore“ mitgemacht. Daneben verdient sie ihr Geld als Influencerin, hat bei Instagram 156.000 Followerinnen und Follower. Anfang 2023 gewannen Doronina und Kaplan gemeinsam eine Promi-Edition der Sat-1-Show „Mein Mann kann“, bei denen Frauen an einem Spieltisch um die Aufgabe pokern, die einer der Männer dann ausführen muss.

Paar lernte sich bei der Arbeit in Essen kennen

Kennengelernt haben sich die beiden abseits von Fernsehformaten bei der Arbeit in Essen. Kaplan ist einer der Gründer des Start-ups „Beautinda“, das die Online-Buchung von Beautyterminen bei verschiedenen Anbietern ermöglicht. „Walentina hatte einen Wimpern-Termin bei einer unserer Anbieterinnen. Ich bin dazugekommen, um Videos für uns zu drehen. Sie hat ja eine große Reichweite“, so Kaplan.

Bei diesem Termin hat es sofort gefunkt. „Wir sind direkt danach was trinken gegangen“, erzählt Kaplan. Im Café Zucca an der Rüttenscheider Straße machte Doronina dann gleich klar, was sie von ihrem zukünftigen Partner erwartet: „Ich sage ja immer direkt, was Sache ist, und will keine Zeit verschwenden. Deshalb habe ich zu Can gesagt: Für mich macht das nur Sinn, wenn du bereit bist, mit mir ins TV zu gehen.“

Sie lernten sich beruflich in Essen kennen, jetzt sind sie in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen: Walentina Doronina und Can Kaplan. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Rüttenscheider Reality-Star kannte man vor allem aus Datingshows

Der Hintergrund: Zu diesem Zeitpunkt kannte man Doronina vor allem aus Dating-Formaten für Singles, an denen sie mit Partner logischerweise nicht mehr teilnehmen kann. „Das ist mein Hauptberuf und mir geht viel Geld verloren, wenn ich Anfragen für Formate ablehne“, erklärt sie. Deshalb sei klar gewesen: „Wenn er nicht mit mir in Pärchen-Shows kommen würde, wäre das für mich ein No-Go.“ Kaplan hatte zuvor nichts mit dem Fernsehen zu tun, sagt aber: „Ich bin offen für neue Erfahrungen und habe einfach Ja gesagt.“ Bei „Mein Mann kann“ hätten sie zum ersten Mal gemerkt, dass sie ein gutes Team in TV-Shows seien.

Weiteres TV-Format bei ProSieben Die genauen Sendetermine für das „Sommerhaus der Stars“ werden noch bekanntgegeben. Seit Donnerstag, 29. Juni, ist Walentina Doronina in einem weiteren TV-Format zu sehen: „Beauty and the Nerd“. Die Sendung wird immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und bei dem Streamingdienst Joyn ausgestrahlt. Bei „Beauty and the Nerd“ kämpfen acht „Beautys“ und acht „Nerds“ in Paaren um den Sieg. Das Gewinnerpaar erhält ein Preisgeld. In jeder Woche müssen die Duos verschiedene Herausforderungen bestehen, damit nicht sie diejenigen sind, die die Show verlassen müssen.

Die Anfrage für das „Sommerhaus der Stars“ flatterte herein, als das Paar gerade Urlaub machte. Für sie sei sofort klar gewesen, dass sie mitmachen würde, sagt Doronina. Vor dem Drehstart bereiteten sich die beiden Rüttenscheider vor, schauten sich – wie zuvor auch bei „Mein Mann kann“ alle Staffeln der Sendung an, um sich eine Vorstellung davon zu machen, welche Spiele auf sie zukommen werden. Doronina: „Wir wussten schon: Hier werde ich unter meiner Höhenangst leiden, da werden wir uns wahrscheinlich streiten.“

„Sommerhaus der Stars“: Promi-Paare kämpfen um 50.000 Euro

Im „Sommerhaus der Stars“ treten Promi-Paare bei Spielen gegeneinander an und kämpfen um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro. Währenddessen wohnen sie zusammen auf engstem Raum in einer wenig komfortablen Herberge und werden von Kameras begleitet. Wer beim Spiel gewinnt, ist bei der nächsten Entscheidung automatisch vor dem Auszug aus dem Sommerhaus geschützt. Alle anderen können von den übrigen Promi-Paaren herausgewählt werden.

Was genau Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Sendung erwartet, die laut RTL im Spätsommer im Fernsehen und beim Streamingdienst RTL plus ausgestrahlt werden soll, dürfen Doronina und Kaplan noch nicht verraten. Doronina kündigt allerdings an: „Es wird krass.“ In der Fernsehsendung werde es definitiv „richtig krachen.“ Beide hätten die Show als große Belastungsprobe für ihre Beziehung erlebt, doch auch das Zusammenleben mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten sei schwierig gewesen.

Rüttenscheider Reality-Promi würde auch bei „Temptation Island VIP“ mitmachen

„Ich habe es wirklich unterschätzt“, sagt Kaplan. Er sehe immer das Gute in Menschen, beim Sommerhaus sei er mit dieser Einstellung aber nicht weitergekommen. Irgendwann habe er sich gar fragen müssen: „Bin ich eigentlich der Einzige hier mit einem Schulabschluss?“ Durch die Erfahrung verstehe er seine Verlobte aber nun in manchen Punkten besser. Die ist nämlich überzeugt: „Im Reality-Business gibt es keine Freunde und keine Verbündeten – schon gar nicht, wenn es um Geld geht.“

Gut möglich, dass das „Sommerhaus“ trotzdem nicht die letzte Sendung sein wird, an der Doronina und Kaplan gemeinsam teilnehmen. Die 23-Jährige kann sich beispielsweise gut vorstellen, bei „Temptation Island VIP“ mitzumachen. In dieser Reality-TV-Sendung testen Paare ihre Treue. Nach eigenen Angaben ist Doronina für die Show schon einmal angefragt worden, konnte aber wegen einer Terminüberschneidung nicht teilnehmen.

