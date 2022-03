Waldabenteuer schenken Jugendhilfe-Kindern Selbstvertrauen

Essen-Überruhr. Im Wald macht Erzieher Robert Schuberth Teenager aus den Karl-Schreiner-Häusern in Überruhr fit fürs Leben. Wie sie neue Fähigkeiten entwickeln.

Robert Schuberth ist Erzieher. Seit 1992 arbeitet der Heisinger in den Karl-Schreiner-Häusern, die zum Diakoniewerk gehören. Benachteiligten Kindern und Jugendlichen hilft der 57-Jährige, ihr oft schwieriges Leben zu meistern und Selbstvertrauen zu finden. Ihre Familien waren mit der Erziehung oft überfordert. In der Einrichtung in Überruhr kümmern sich pädagogische Fachkräfte um die Heranwachsenden.

Robert Schubert bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Und das ist gut in seinem Beruf. Seit fast drei Jahrzehnten betreut der Freizeit- und Erlebnispädagoge Jugendhilfe-Kinder, die aus vielfältigen Gründen ihre Elternhäuser verlassen mussten. „Unsere Kinder sind keine Engel“, sagt Oliver Kleinert-Cordes, der seit Anfang 2014 als Einrichtungsleiter für die Diakoniewerk Essen Jugend- und Familienhilfe gGmbH tätig ist.

14 Jugendliche leben in Essen-Überruhr wie in einer Familie

In den Karl-Schreiner-Häusern wird stationäre und teilstationäre Jugendhilfe angeboten. 14 Heranwachsende leben in zwei Wohngruppen betreut von 20 Mitarbeitern wie in einer Familie. Das „Kinderheim“ ist im Stadtteil, bei Nachbarn, in Kirchengemeinden und Vereinen integriert. Das Jugendamt vermittelt Mädchen und Jungen aus schwierigen Verhältnissen in Einrichtungen wie die des Diakoniewerks. „Natürlich immer in Absprache mit den Eltern“, wie Kleinert-Cordes unterstreicht.

Robert Schuberth übt mit seinen Schützlingen in Essen-Überruhr unter anderem den richtigen Umgang mit Pfeil und Bogen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

In ihrem neuen Zuhause helfen Sozial-Pädagogen und Psychologen den Heranwachsenden, negative Erfahrungen aus den Familien zu bewältigen. Dazu gibt es in der Freizeit spezielle Angebote. In Essen einzigartig sind die Wald-Erlebnisse, die Erzieher Robert Schuberth organisiert. „Als ich vor etwa zwölf Jahren eine Wiese zum Bogenschießen suchte, kam ich unverhofft zu einem Wald“, sagt er. Von Gelsenwasser kaufte er ein Buchen-Areal, zwei Hektar groß, in Velbert-Langenberg.

Essener Jugendliche entwickeln im Wald Teamgeist

Bei gutem Wetter bringt er Kinder und Jugendliche aus den Karl-Schreiner-Häusern im Kleinbus in sein grünes Paradies. Wenn Schuberth von den Waldstunden erzählt, leuchten seine Augen. Da draußen ist so vieles möglich. Nicht nur Bogenschießen. Neben dem Umgang mit Pfeil und Bogen lernen die Jugendlichen, wie man eine Brücke oder einen Staudamm baut. „Wir bestimmen Pflanzen und beobachten Tiere.“

Sein Wald liegt nur zehn Autominuten von der Ruhrhalbinsel entfernt. „An der frischen Luft probieren sich die Kids aus und entdecken Neues. Ganz nebenbei bauen sie in der Natur innere Spannungen und Wut ab.“ In der Gruppe entwickeln die Heranwachsenden Teamgeist, sie planen gemeinsame Aktivitäten und tauschen sich über Probleme aus. „All das tut ihnen sichtlich gut“, so Schuberth.

Oliver Kleinert-Cortes (l.) und Robert Schuberth betreuen in Essen benachteiligte Kinder und Jugendliche. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Therapiehund Tara ist immer mit dabei

Wie in einer anderen Welt fühlten sich die Heranwachsenden abseits der Großstadt. Vom Wald blickt man weit über den Baldeneysee und das Ruhrgebiet. Verwunschene Pfade führen durchs Blätterdickicht an Bächen vorbei. Es gibt zwei Wasserquellen und einen stillgelegten Brunnen. „Früher war hier ein Wasserwerk von Gelsenwasser“, erklärt Schuberth.

Jetzt im Frühling geht es wieder los mit der praktischen Pädagogik zum Anfassen und Riechen: Holz spalten, Feuer machen, Tee aus Quellwasser kochen, im Wald übernachten. Und bei allem ist seine Berner Sennenhündin Tara dabei. Sie ist ausgebildeter Therapiehund. „Die Kinder lieben den Hund.“

Ex-Bewohner aus Essen-Überruhr schaffte das Abi und studierte Forstwirtschaft

Jugendhilfe-Einrichtung der Diakonie Im Jahr 1968 wurden die Karl-Schreiner-Häuser in Essen als Jugendhilfe-Einrichtung der Diakonie gegründet. Erziehungsprobleme, Überforderung, familiäre Krisen, Gewalt oder Missbrauch sind Gründe, warum Kinder und Jugendliche von ihren Eltern und Geschwistern getrennt aufwachsen. Insgesamt leben in Essen rund 70 Sechs- bis 21-Jährige in den Karl-Schreiner-Häusern, davon 14 Mädchen und Jungen in den beiden Wohngruppen an der Krummecke in Überruhr.

Bewegung gehört auch auf dem Gelände in Überruhr dazu. Neben den Wohnhäusern sind ein Fußballplatz und ein kleiner Parcours. An der Ruhr fahren die Teenager Mountainbike oder unternehmen Kanu-Touren. So sollen sie Selbstvertrauen aufbauen und sich ausprobieren. „Unsere Mitarbeiter fördern und fordern die Jugendlichen nach ihren Möglichkeiten. Wir begleiten sie ein Stück ins Leben und bieten ihnen einen sicheren Hafen“, betont Einrichtungsleiter Kleinert-Cordes.

In den Überruhrer Wohngruppen teilen sich die Jugendlichen Bäder, Küche und Wohnzimmer. „Doch jeder hat auch ein eigenes Zimmer“, so Schuberth. Eine Psychologin kümmert sich um die Heranwachsenden, die im Durchschnitt drei Jahre in den Karl-Schreiner-Häusern leben. Danach finden sie zurück in ihre Familien oder in die Selbstständigkeit. Eines hat Schuberth besonders gefreut: Ein Junge, der das Abitur schaffte und dann Forstwirtschaft studierte.

