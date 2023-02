Kreuzeskirche „Wahrheit in der Politik“: Thierse hält Kanzelrede in Essen

Essen. Was können Glaube, Kunst, Wissenschaft gegen Fake-News und Verschwörungsmythen ausrichten? Diesen Fragen widmet sich die Essener Kreuzeskirche.

„Wahrheit & Wahrhaftigkeit“ stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltungsreihe in der Kreuzeskirche. Das Forum Kreuzeskirche beleuchtet das Thema dabei zusammen mit verschiedenen Projektpartnern von der Folkwang Universität der Künste über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen bis zur Universität Duisburg Essen. Zum Auftakt kommt Wolfgang Thierse, langjähriger Präsident und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, am Sonntag, 26. Februar, 11.15 Uhr, in die Kreuzeskirche. Die Kanzelrede des prominenten SPD-Politikers – und Katholiken – dürfte für einige Spannung sorgen. Thierse spricht über „Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Politik“.

„Was ist Wahrheit?“ Der Satz, den Statthalter Pilatus in der Johannespassion an Jesus richtet, ist so etwas wie der Leitfaden durch das kommende Jahr. Nicht nur politisch, auch wissenschaftlich, philosophisch und vor allem auch musikalisch will man der komplexen und bedeutenden Frage nachgehen. In Konzerten, Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Gottesdiensten will das Forum Kreuzeskirche dabei beleuchten, wie Glaube, Wissenschaft und Kunst im Zeitalter von Fake-News, Verschwörungstheorien und Cancel-Culture Orientierung geben können. So richtet die Kulturpolitischen Gesellschaft am 14. April in Essen unter anderem ein Symposium „Zur Wahrheit in Kunst und Wissenschaft“ aus.

Vortrag beschäftigt sich mit „Ursachen und Folgen des Klimawandels“

Dass das Forum Kreuzeskirche nicht nur nach Ansicht seines Vorsitzenden Oliver Scheytt „ein Thema von höchster Aktualität“ aufgreift, lässt sich auch an den hochkarätigen Referenten festmachen. So spricht Prof. Reinhard Zellner am 11. Mai über „Ursachen und Folgen des Klimawandels“ und die Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft. Und mit der Frage, wie Fake-News und Verschwörungserzählungen unsere Wahrnehmung und unser denken beeinflussen können, beschäftigt sich der Experte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Prof. Wolfgang Senf, am 1. Juni.

Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit „Wahrheit und Wahrhaftigkeit“ ist dabei die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, die am 26. März in hochkarätiger Besetzung mit der Essener Kantorei und dem Essener Barockorchester aufgeführt wird. „Kein Werk passt besser“, sagt Kreuzeskirchen-Kantor Andy von Oppenkowski, der vorab am 22. März, 19.30 Uhr, zu einer Offenen Chorprobe einlädt, um Kantorei und Bachs Matthäuspassion kennenzulernen. „Das gesamte Spektrum an menschlichen Abgründen kommt darin vor.“ „O Haupt voll Blut und Wunden“ ist darin einer der zentralen Choräle und steht deshalb auch im Mittelpunkt des Karfreitagsgottesdienstes am 7. April, 11.15 Uhr. Die von Pfarrerin Barbara Montag gehaltene Predigt wird mit Werken von Bach, Brahms und Reger eingerahmt.

Mit der „Matthäuspassion und dem Antijudaismus der Kirche“ beschäftigt sich zuvor der Theologe Volker Haarmann am 16. März in seinem Vortrag. Und schließlich gehört auch dem vermeintlichen Verräter Judas die Bühne. Der als große Verteidigungsrede angelegte Theatermonolog von Walter Jens wird am 14. März beim Orgelstudio von Schauspieler Harald Schwaiger und Organist Andy von Oppenkowski in Szene gesetzt.

Mehr Infos und Tickets unter www.forum-kreuzeskirche.de

