Wahlversprechen Pommes und Eis: Essener Kita wählt Parlament

Essen. Wahl in einer Essener Kita: Da versprechen manche Kandidaten Pommes und Eis. Die Kleinen lernen durch das Projekt aber auch, was Demokratie heißt.

74 Kinder zwischen 0 und sechs Jahren werden im Kinder- und Familienzentrum Farbenland in der Essener Innenstadt regelmäßig betreut. In diesen Tagen dürfen alle Drei- bis Sechsjährigen ein Kinderparlament wählen. Dabei geht es in der Kinderschutzbund-Einrichtung an der Rottstraße fast wie bei einer richtigen Wahl zu. Erzieherin Sabrina Szonn hat die 48 wahlberechtigten Mädchen und Jungen bestens vorbereitet. An mehreren Terminen bis Ende Oktober geben die Kids ihre Stimmen ab.

Die Kandidaten werden mit Klebepunkten markiert

In den grünen Helferwesten sitzen Jana, Noah und Hannah am Tisch. „Heute wird hier gewählt“, sagt Hannah. Sie ist fünf Jahre alt – wie Jana, die aus dem Nebenraum den ersten Wähler für diesen Durchgang holt. Wogob (5) bekommt den Wahlschein ausgehändigt. Noah zeigt ihm die gelbe Kabine, einen Tisch mit Sichtschutz aus Pappe. Dort markiert der Junge mit Klebepunkten seine acht Wunschkandidaten unter den 16 Bewerbern auf dem Wahlzettel.

Wahlplakate gab es im Vorfeld der Kinderparlaments-Wahl in der Essener Kita Farbenland – auf Rededuelle wurde dagegen verzichtet. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Demokratie und Partizipation im Alltag unserer Einrichtung zu leben, ist für die Kinder, Eltern und Mitarbeiter schon fast selbstverständlich“, erklärt Farbenland-Leiterin Jasmin Sell. In monatlichen Parlamentssitzungen entscheiden die Kleinen über den Essensplan, die Anschaffung neuer Spielmaterialien sowie über mögliche Ausflüge. Zudem werde in den Morgenkreisen, an denen alle Kinder teilnehmen, demokratisch über die Auswahl von Spielen und Liedern entschieden. Grundlage sind die UN-Kinderrechte, denen sich der Kinderschutzbund verpflichtet sieht.

Auf den Fluren hängen Wahlplakate

Auf dem Flur hängen als Wahlplakate bunte Steckbriefe der Kandidaten. Jeder mit Foto, Gemälde, Lieblingsessen, -tier und -farbe. „So alt bin ich“ steht auch darauf. Daneben haben die Kinder eine Torte gezeichnet mit der jeweiligen Anzahl von Kerzen. „Das können schon die Jüngsten“, weiß Sabrina Szonn, die das Kinderparlamentsprojekt seit 2019 betreut. „Wahlduelle gibt es nicht“, sagt sie. Vielleicht komme das bei der nächsten Wahl. Nach der ersten in 2019 habe man den Ablauf auch verfeinert.

Erzieherin Sabrina Szonn betreut das Projekt „Kinderparlament“ seit 2019 und hat festgestellt, dass schon die Jüngsten der drei bis sechs Jahre alten Wahlberechtigten das Prinzip verstanden haben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Kinder aus 17 Nationalitäten bilden die Wählerschaft im „Farbenland“ – beste Voraussetzung für eine lebendige Demokratie. Anton (3) hat sich zur Wahl aufstellen lassen. Der Junge krabbelt auf Händen und Knien zum Tisch. „Wenn ich gewählt werde, gibt es Pommes und Eis“, meint Hannah keck. Am liebsten spielt sie gerade Supermarkt mit Kasse und Einkaufswagen. Auch hierfür würde sie sich stark machen. Niklas (4) ist der nächste Kandidat. Schnell klebt er die Punkte auf und faltet den Zettel. Ab in die Urne damit. Für die Teilnahme bekommt er eine Medaille aus Pappe. Jana hängt sie ihm um. Keine schlechte Idee, wie wir finden, so eine Auszeichnung für aktive Wähler.

Ausgezeichnet als „Leuchtturm-Zentrum der Demokratie“

Apropos: Das „Farbenland“ hat kürzlich einen Preis für die vorbildliche Gestaltung demokratischer Entscheidungsprozesse erhalten: einen Leuchtturm. Er wurde der Einrichtung von der Karl Kübel Stiftung verliehen.

In ganz Deutschland wurden 16 solche „Leuchtturm-Zentren der Demokratie“ ausgelobt. Je früher in der Kindheit ein Vertrauen in die Demokratie erfahren werde, desto eher würden Weichen für ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander gestellt, betont die Stiftung. An der Rottstraße scheint das schon gut zu funktionieren.