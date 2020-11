Wahl: Zwei neue Bezirksbürgermeister für Essener Stadtteile

Nicht nur in seinem Heimatstadtteil Essen-Frillendorf setzt Peter Valerius sich für die Belange der Bürger ein, als Bezirksbürgermeister ist er nun auch für die Innenstadt, Huttrop, das Süd-, Südost-, Ost, Nord- und Westviertel zuständig.

Essen. Die Politiker zweier Bezirksvertretungen haben gewählt: Wilhelm Kohlmann und Peter Valerius sind die neuen Bezirksbürgermeister.

Die ersten beiden Bezirksvertretungen haben bei ihren konstituierenden Sitzungen auch die Bezirksbürgermeister gewählt: Im Bezirk I übernimmt Peter Valerius (CDU) die Aufgabe. Auf der Ruhrhalbinsel wird Wilhelm Kohlmann (CDU) neuer Bezirksbürgermeister.

Neuer Bezirksbürgermeister auf der Ruhrhalbinsel ist Wilhelm Kohlmann (CDU). Foto: Foto / privat

Peter Valerius (64) ist in diesem Amt nicht unerfahren, er war bereits von 1999 bis 2014 Bezirksbürgermeister für die Innenstadt, Huttrop, das Süd-, Südost-, Ost-, West- und Nordviertel sowie Frillendorf, wo der 64-Jährige lebt.

Hauptberuflich arbeitet Peter Valerius beim Essener Sportbund

Ohne Gegenstimmen votierte die neu gewählte Bezirksvertretung für Valerius. CDU, Grüne und SPD hatten sich im Vorfeld auf gemeinsame Kandidatenvorschläge verständigt. Peter Valerius ist zudem Ratsherr für Frillendorf, das Ost- und das Südostviertel. Hauptberuflich arbeitet er beim Essener Sportbund.

Zur ersten stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin wurde in Bezirk I Marion Buschkönig (Grüne) gewählt, zum zweiten stellvertretenden Bezirksbürgermeister Stefan Pfeifer (SPD).

Einstimmige Wahl auf der Ruhrhalbinsel

Wilhelm Kohlmann (69) ist gebürtiger Kupferdreher und seit 1972 CDU-Mitglied. Als Bauingenieur arbeitet er als freier Dozent an einer Berufsschule. Als Bezirksvertreter war er zuvor in der Politik als Kulturbeauftragter verantwortlich. Er ist nun zum Bezirksbürgermeister für die Ruhrhalbinsel mit 19 Stimmen – also einstimmig – gewählt worden.

Damit folgt er auf Manfred Kuhmichel vom CDU-Ortsverband Burgaltendorf. Zuständig ist Wilhelm Kohlmann nun auch für Überruhr, Heisingen und Byfang.