Essen-Borbeck: Wäschetrockner fängt Feuer im Bad

Die Feuerwehr musste in Essen-Borbeck in der Flurstraße einen Wäschetrockner löschen (Symbolbild).

Essen. Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Borbeck ausrücken. Ursache war ein Wäschetrockner.

Zu einem Brand in der Flurstraße in Essen-Borbeck musste am Sonntagnachmittag die Feuerwehr ausrücken. In der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses war der Wäschetrockner in Brand geraten. Als die Feuerwehr gegen 16.50 Uhr vor Ort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem zerborstenen Badfenster.

Da der Rauchmelder in der Wohnung Alarm geschlagen hatte, konnten sich die beiden Mieter rechtzeitig aus der Wohnung retten, teilte die Polizei mit. Der 63-jährige Mann und seine gleichaltrige Ehefrau blieben unverletzt. Sie konnten allerdings nicht zurück in ihre Wohnung und kamen bei Verwandten unter. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.