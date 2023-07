Wände, WCs, Böden: Stadt Essen saniert Schulen in den Ferien

Essen. Die Stadt Essen nutzt die Sommerferien für Bauarbeiten in den Schulgebäuden. Was derzeit gemacht wird – und was länger dauert.

An mehr als jedem dritten Schulgebäude führt die Stadt Essen während der Sommerferien Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten durch. Das gab die Verwaltung in dieser Woche bekannt. An 77 von insgesamt 189 Schulstandorten im Stadtgebiet würden während der Sommerpause Bauarbeiten erledigt – von einfachen Malerarbeiten bis zu umfangreichen Schadstoff-Sanierungen. Die Kosten der Arbeiten, die allein während der Sommerferien anfallen, beziffert die Stadt auf rund 2 Millionen Euro.

Vornehmlich würden jetzt jene Sanierungen erledigt, die lärm- und schmutzintensiv sind und deshalb nicht während der Unterrichtszeit erledigt werden könnten.

Sommerferien: Welche Maßnahmen bis zum Schulstart fertig werden

55 der 77 Maßnahmen sollen im August, wenn der Unterricht wieder beginnt, abgeschlossen sein. Dazu zählen nach Angaben der Stadt zum Beispiel Arbeiten im Berufskolleg Essen West (Frohnhausen), wo zwei Räume erneuert werden. In der Elsa-Brändström-Realschule (Bergerhausen) werden Treppenstufen instandgesetzt und Malerarbeiten im Computerraum ausgeführt. Die Personaltoiletten im Gebäude des Offenen Ganztages der Bonifaciusschule (Kray) werden für 15.000 Euro saniert. An der Theodor-Goldschmidt-Realschule (Ostviertel) werden neue Rettungswege errichtet.

Sommerferien: Welche Maßnahmen länger dauern als die Ferien

22 Maßnahmen werden nicht abgeschlossen sein, wenn die Ferien zu Ende sind. Dazu zählt die Sanierung des Untergeschosses der Grundschule Gerschede – dort zieht der „Offene Ganztag“ ein. Im Grashof-Gymnasium finden verschiedene Arbeiten in der Aula statt, zum Beispiel Parkettarbeiten sowie die Ertüchtigung der Bühnenbeleuchtung, mit Kosten in Höhe von 10.000 Euro.

Unabhängig von den Ferien, laufen an vielen Schulstandorten die Arbeiten so genannter „Großprojekte“ weiter. Dazu zählen zum Beispiel die Erweiterung und Sanierung der Grundschulen Altfriedschule (Frintrop) und der Hövelschule (Altenessen) sowie die Sanierung der Turnhallen Klapperstraße (Überruhr) und Realschule Am Schloß Borbeck. Die Sanierung der Turnhalle der Neuessener Schule (Altenessen) sei so gut wie abgeschlossen, teilt die Stadt mit. Die Halle könne voraussichtlich Ende August wieder genutzt werden.

Schwerpunkt Turnhallen

Die Turnhallensanierung bildet seit 2019 einen der Schwerpunkte der Essener Schulbau-Erneuerungen und kostet insgesamt 60,4 Millionen Euro. 23 Turnhallen wurden und werden bis zum Jahr 2024 erneuert. Bereits fertig sind sieben Hallen, die anderen Arbeiten laufen noch. An diesen Turnhallen wird noch gearbeitet:

Helmholtz-Gymnasium, Rüttenscheid

Burggymnasium, Innenstadt

Bertha-von-Suttner-Realschule, Rüttenscheid

Friedenschule, Südostviertel

Realschule am Schloss Borbeck

Pestalozzi-Fördeschule, Huttrop

Grundschule am Lönsberg, Huttrop

Neuessener Schule, Altenessen

Schule an der Heinrich-Strunk-Straße, Altendorf

Hinsbeck-Grundschule, Kupferdreh

Tuttmann-Grundschule, Altenessen,

Helene-Lange-Realschule, Steele

Abendrealschule Eiberg

Realschule Überruhr

Maria-Wächtler-Gymnasium, Rüttenscheid

Hövelschule, Altenessen

Weitere Turnhallen-Sanierungen sind danach geplant.

Schultoiletten: 90 Anlagen müssen noch bis 2027 saniert werden

Auch die Schultoiletten sind seit Jahren ein wichtiger Punkt bei den Schulsanierungen. Seit 2017 arbeitet die Stadt ein Zehn-Jahres-Programm zur umfassenden Sanierungen der Schul-WCs im Stadtgebiet ab. Nachdem im Sommer 2022 klar wurde, dass das Klo-Sanierungs-Programm etwa viermal so teuer wird wie anfangs veranschlagt (durchschnittliche Kosten pro sanierter WC-Anlage: 350.000 Euro), sind nach derzeitigem Sachstand (Mai 2023) etwa die Hälfte der Anlagen saniert. An den insgesamt 189 Schulstandorten, wurde konstatiert, müssen noch 90 Anlagen saniert werden. Immer wieder kommt es, wie bei fast allen Bauprojekten, zu erheblichen Verzögerungen – teilweise durch Personalmangel oder -ausfall oder durch Lieferschwierigkeiten.

