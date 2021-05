Verkehr VW-Fahrer bei Verkehrsunfall in Altenessen verletzt

Essen. In Altenessen-Nord sind am Freitag ein VW Passat und ein Volvo zusammengestoßen. Durch die heftige Wucht schleuderte der VW gegen eine Ampel.

Bei einem Verkehrsunfall in Altenessen am Freitagmorgen ist ein 38-jähriger Mann verletzt worden. Er wurde in seinem VW eingeklemmt, die Feuerwehr befreite den Mann.

Schauplatz war die Kreuzung Altenessener-/Heßlerstraße. Ein VW Passat und ein Volvo kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat mit der Beifahrerseite gegen einen Ampelmasten gestoßen. Die Feuerwehr konnte den verletzten Fahrer aus seinem Auto bergen. Zufällig befand sich in der Nähe ein Notarzt - er konnte den Mann versorgen. Die Volvo-Fahrerin (58) blieb unverletzt. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Staus in Altenessen-Nord.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen