Vortrag an der VHS Essen: Gesundheits-Apps richtig nutzen

Essen. Ein Vortrag an der Volkshochschule Essen (VHS) informiert Interessierte, wie man Gesundheits-Apps richtig einsetzt.

An der Volkshochschule (VHS) in Essen findet am Donnerstag, 9. Dezember, ein Vortrag zum Thema „Gesundheits-Apps“ statt. Er kann kostenlos sowohl vor Ort im Großen Saal der VHS besucht als auch in ganz Deutschland per Livestream verfolgt werden. Der Vortrag und die anschließende Diskussion, an der man sich per Wortmeldung oder im Chat beteiligen kann, beginnt um 19 Uhr. Die Veranstaltung zählt zur Reihe „Smart Health“ des Deutschen Volkshochschulverbandes.

Der Medizininformatiker und Psychologe Prof. Dr. Bernhard Breil (Hochschule Niederrhein) beschäftigt sich in seinem Vortrag mit den Fertigkeiten, die man für die erfolgreiche Verwendung einer Gesundheits-App oder die Benutzung einer Smart Watch braucht. Eine Smart Watch kann zum Beispiel Schritte zählen, Blutdruck messen oder ihren Träger daran erinnern, Medikamente zu nehmen. Der Referent geht außerdem darauf ein, was bei der Qualität und Seriosität solcher Produkte zu beachten ist.

Anmelden kann man sich auf der Homepage der VHS Essen: Kursnummer 212.3C011L (Online) oder 212.3C010L (Präsenzveranstaltung).

