Vorträge für Senioren an der Uni diesmal als Videokonferenz

Der Verein „Lebenslanges Lernen“ (LLL), der sich an der Uni Duisburg-Essen für Gasthörer im fortgeschrittenen Alter stark macht, hat sein aktuelles Semesterprogramm veröffentlicht, das am Montag, 12. Oktober, startet. Wegen Corona werden die Vorträge nicht, wie seit Jahren üblich, im Glaspavillon der Uni stattfinden, sondern per „Zoom“-Videokonferenz über das Internet.

Wessen E-Mail-Adresse dem LLL vorliegt, der bekommt Einladungen zu den einzelnen Veranstaltungen zugeschickt. Die E-Mails enthalten einen Link, der jeweils geklickt werden muss, um an der Videokonferenz teilnehmen zu können. Wer teilnehmen möchte und noch nicht beim LLL registriert ist, schickt dem Verein am besten eine E-Mail: LLL@uni-due.de

Am Montag, 12. Oktober, startet das Semester (14 Uhr) mit einer Vorstellung des Programms. Inhaltlich wird es dann eine Woche später, wenn am Montag, 19. Oktober, Rechtsanwalt Mattias Grote über „Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung“ spricht. Eine Woche später beleuchtet Prof. Michael Forsting, der die zentrale IT-Abteilung des Uniklinikums leitet, über das aktuelle Thema „EDV und IT in der Medizin“.

Prominente Redner: Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte spricht

Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Darüber spricht am Montag, 2. November, der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Sein Thema: „Regierungen und Wahlen in der Aufregungsdemokratie.“ Am 23. November stellt der Arbeitskreis Literatur innerhalb des LLL die Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf vor, während eine Woche später (Montag, 30: November) der Diplom-Informatiker Rainer Klute die Frage erörtert, ob „Kernkraft das Klima retten“ kann.

Die langjährige Leiterin des Mineralienmuseums Kupferdreh, Ulrike Stottrop, konnte für einen Vortrag am Montag, 7. Dezember, gewonnen werden: Dann spricht die Expertin über die „Erdgeschichte von der Entstehung bis zur Gegenwart“. Weitere Themen, die bis zum Semesterende im Februar von Experten besprochen werden, sind die wachsende Rivalität zwischen China und Amerika oder das Problem von Klimaanlagen in geschlossenen Räumen.

Beliebte Reihe „Zu Fuß die Region erkunden“ ist stark von der Corona-Lage abhängig

Neben Vorträgen hat der LLL auch wieder eine Reihe von Exkursionen und gemeinsamen Spaziergängen organisiert. Die beliebte Reihe „Die Region entdecken - zu Fuß durch Stadt und Umgebung“ ist allerdings stark abhängig von der Corona-Lage; kurzfristig können einzelne Veranstaltungen abgesagt werden. Bislang geplant sind Gänge durch das Eltingviertel (27. Oktober), an der Ruhr entlang zwischen Rellinghausen und Heisingen (11. November) oder zum Beispiel am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim entlang (1. Dezember). Interessenten müssen sich für die Exkursionen anmelden: Gerd Brandenburger, 0201 47 06 49.