Vorschläge an die Bürgerschaft Kupferdreh

Verliehen wird die Josef-Götte-Medaille von der Bürgerschaft Kupferdreh. Eine Jury unter dem Vorsitz von Wolfgang Rüskamp wird aus den eingesandten Vorschlägen einen Preisträger ermitteln.

Die Verleihungszeremonie findet im Rahmen des Jahresempfangs der Bürgerschaft Kupferdreh statt.

Die Bürgerschaft freut sich auf zahlreiche Vorschläge bis zum 15. Februar, die entweder formlos per Post gesendet werden können: Bürgerschaft Kupferdreh, Postfach 150134, 45134 Essen oder per E-Mail an .