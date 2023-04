Die Hochzeitssaison startet: Wo man in Essen heiraten kann

Wer in Essen standesamtlich heiraten möchte,hat die Wahl zwischen verschiedenen Orten.

Heiraten in Essen

Essen. Der Wonnemonat Mai ist bei Brautpaaren beliebt, im Frühjahr kann man sich auch an Bord trauen lassen. So ungewöhnlich kann man in Essen heiraten.

Wer in Essen auf der Suche nach einem schönen Ort für die standesamtliche Trauung ist, findet Inspiration un unserer Übersicht.

Im Essener Standesamt im Gildehofcenter in der Innenstadt gibt es verschiedene Trauzimmer. Sie bieten jeweils 15 Sitz- und 15 Stehplätze und haben eine eher nüchterne Ausstrahlung.

Trauzimmer im Standesamt im Gildehofcenter an der Hollestraße in Essen. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Mehr Atmosphäre haben die acht Außentraubereiche: Ein barock-angehauchtes Ambiente bietet das Schloss Borbeck: Mit bis zu 30 Personen kann man hier im historischen Turmzimmer heiraten und zum Sektempfang in einen anderen Raum laden.

Perfekter Schauplatz für die Traumhochzeit: das Schloss Borbeck. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Trauungen im Schloss Borbeck finden im Turmzimmer statt, das von den Gemälden bis zum Holzfußboden eine gediegene Atmosphäre bietet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im etwa 1830 erbauten Rathaus Kettwig geht es kuschelig zu: Das gediegen eingerichtete Trauzimmer bietet ganze elf Sitz- und neun Stehplätze. Der Wartebereich bietet dafür viel Platz für den anschließenden Sektempfang.

Trauzimmer im Rathaus Kettwig. Garantiert stimmungsvoller als der Gildehof in der Essener Innenstadt. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Im denkmalgeschützten Rathaus Heisingen wurde der holzgetäfelte frühere Ratssaal zum großzügigen Trauzimmer mit 25 Sitz- und fünf Stehplätzen.

Im Rathaus Heisingen nehmen Hochzeitsgesellschaften im früheren Ratssaal Platz. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Auch im schmucken Rathaus Kray finden die Trauungen im einstigen Ratssaal statt. Der Raum besticht durch viel Holz und hohe Decken und fasst auch große Hochzeitsgesellschaften: 30 Sitz- und ebensoviele Stehplätze gibt es. Der Sekt kann im Empfangsraum gereicht werden.

Die Stufen zum Eheglück? Das Rathaus Kray betritt man über eine imposante Freitreppe. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

So prachtvoll sieht das Trauzimmer im Rathaus Kray aus. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ab dem 5. Mai 2023 bietet die Weiße Flotte während der Sommermonate einige ausgewählte Trautermine an Bord an: Hier kann man stimmungsvoll über den Baldeneysee in den Hafen der Ehe schippern.

An Bord der Weißen Flotte Baldeney kann man nur an wenigen Terminen im Sommer in den Ehehafen schippern. Foto: FUNKE Foto Services

Wer sich Ruhrgebiets-Flair wünscht, trifft dagegen mit dem Welterbe Zollverein die richtige Wahl: Der Bergebunker im ehemaligen Wagenumlauf paart Rost mit Romantik. Auch hier gibt es nur im Sommer ein paar Termine.

Mehr Ruhrgebiets-Flair geht nicht: Auch auf dem Welterbe Zollverein kann man sich trauen lassen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Auch im Stadion Essen kann seit einiger Zeit geheiratet werden – nicht auf dem Rasen, sondern in der Sparkassen-Lounge, die bis zu 70 Gästen einen Sitzplatz bietet. Es entstehen zusätzliche Kosten, die niedriger ausfallen, wenn an einem Datum mehrere Paare im Stadion heiraten.

Als erstes Paar heirateten Jessica und Oliver Leuschner am 2. Oktober 2019 in der Sparkassen-Lounge im Stadion Essen. Getraut wurden sie von Oberbürgermeister Thomas Kufen (l.) – ein Service, auf den nicht jedes Brautpaar zählen darf. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Keine Stadionatmosphäre, sondern ein festliches Ambiente mit Fayencemalereien bietet der „Weiße Saal“ in der Philharmonie, in dem bis zu 130 Hochzeitsgäste unter Kronleuchtern Platz finden. Auch hier entstehen zusätzliche Kosten, die niedriger ausfallen, wenn an einem Datum mehrere Paare in der Philharmonie heiraten.

Große Hochzeitsgesellschaften sind in der Philharmonie gut aufgehoben: Der weiße Saal bietet bis zu 130 Gästen Platz. Foto: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Egal ob Schiff, Stadion, Philharmonie oder Zollverein: Hier muss sich das Brautpaar neben dem Standesamt auch mit den Hausherren abstimmen. Alle Infos finden Sie hier auf der Seite der Stadt Essen. auf: www.essen.

