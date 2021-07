Von Gabelstapler überfahren: Essener stirbt im Krankenhaus

Essen. Ein Kunde (31) wurde auf einem Firmengelände in Altenessen von einem Gabelstapler überrollt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Nach einem Unfall mit einem Gabelstapler auf einem Schrottplatzgelände in Essen-Altenessen ist ein 31-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Kunde der Firma an der Stauderstraße am Freitagmorgen von dem mehrere Tonnen schweren Arbeitsgerät überrollt worden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus transportiert, wo er zwei Tage später starb.

Unklar ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei ermittelt und wertet dazu auch Aufzeichnungen einer Videokamera aus. Der Fahrer des Gabelstaplers erlitt einen Schock und konnte noch nicht befragt werden.

Der 31-Jährige ist der dritte Verkehrstote dieses Jahres in Essen, so die Polizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen