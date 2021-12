Konzert „Voice of Germany“-Talent singt in der Essener Philharmonie

Essen. Mathis Kloss war das jüngste Talent der aktuellen „Voice of Germany“-Staffel: Nun singt der Essener beim Weihnachtskonzert in der Philharmonie.

Er war das jüngste Talent der aktuellen „Voice of Germany“-Staffel: Mathis Kloss, 16 Jahre, Schüler aus Frintrop, hat es weit geschafft. Beim großen „The Voice“-Finale am Sonntag, 19. Dezember, ist der Essener allerdings nicht mehr dabei. Dafür kann man den talentierten Sänger mit der vielseitigen Stimme am Montag, 20. Dezember, 20 Uhr, beim „Konzert in der Weihnachtszeit“ in der Essener Philharmonie erleben.

Der von Igor Albanese veranstaltete Galaabend findet in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal statt. Zu den Stammgästen gehört das beliebte Essener Duo Benny & Joyce. Auch Sir Jesse Lee Davis und die Dirk Benner Showband haben in den vergangenen Jahren Akzente gesetzt. Im Mittelpunkt des diesjährigen Konzertes stehen allerdings „Junge Stimmen der Zukunft“.

„Junge Stimmen der Zukunft“ in der Essener Philharmonie

Kejsi Rrustja, Rosanna Lück, Sabiha, Vincenzo Decaro, Marcus Wilfert und natürlich Mathis Kloss gestalten den Gala-Abend. Zu den jungen Gesangs-Talenten, die ihr Können bereits bei Show-Formaten wie „DSDS“, „Voice of Germany“, „Voice of Kids“ oder „Supertalent“ unter Beweis gestellt haben, stößt außerdem der junge Tanz-Star Ben Adams.

Für Mathis Kloss ist es der erste große öffentliche Auftritt in seiner Heimatstadt. Mit dem Roger-Cicero-Song „Glück ist leicht“ hatte er sich bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ ins Herz von Comeback-Stage-Coach Elif gesungen. In Essen will er das Philharmonie-Publikum unter anderem mit dem Sinatra-Klassiker „My Way“ überzeugen. Der erste eigene Song ist nach Angaben von Vater Matthias Kloss auch schon in Arbeit und soll im kommenden Jahr herauskommen.

