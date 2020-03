Ob Ortshistorie oder Vandalismus, Konzerte oder Medizinformate: Die Kupferdreher Bürgerschaft kümmert sich um vielfältige Themen in ihrem Stadtteil. Unterstützung bekommt sie dabei vom Kuratorium, ein illustrer Kreis von elf Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Verbänden. Zuletzt traten diesem Jürgen Friedrichs und Hartmut Ziebs bei – der eine Chefarzt, der andere Vizepräsident des Weltfeuerwehrverbandes. Beide keine Kupferdreher.

Dr. Jürgen Friedrich ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie/ Proktologie und Ärztlicher Direktor des Kupferdreher St.-Josef-Krankenhauses. Und hat zurzeit vor allem mit einem zu tun: „Jeden Morgen sitzen wir zusammen und sprechen über den Umgang mit Corona. Wir halten uns da eng an die Vorgaben der Stadt Essen. So haben wir schweren Herzens unsere Veranstaltung zum wichtigen Thema Darmkrebs absagen müssen. Dieser Termin wird aber auf jeden Fall nachgeholt.“

Kupferdreher Medizin-Mittwoch ist ein bisschen sein Kind

Im Namen der Kupferdreher Bürgerschaft begrüßt Marc Hubbert, den Chefarzt und Ärztlichen Direktor des St.-Josef-Krankenhauses, Dr. Jürgen Friedrich, im Kreis des Kuratoriums. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Bei der stets gut besuchten Vortragsreihe könnten Teilnehmer sich über Krankheitsbilder informieren, mit Experten, anderen Interessierten oder Betroffenen austauschen: „Der Medizin-Mittwoch ist ein bisschen mein Kind.“ Als Held möchte sich der engagierte Mediziner keinesfalls sehen, sondern nur seine Arbeit machen.

Als dann die Anfrage mit Blick auf das Kuratorium kam, wehrte Friedrich zunächst ab: „Aber man sagte, dass ich das Gesicht des Krankenhauses sei. Dass ich schon deswegen in das Gremium gehöre.“ Er sei bekennender Kupferdreher, auch wenn er nicht hier wohne. Mit seiner Frau unternimmt er ausgiebige Radtouren an der Ruhr lang.

Nur allzu gerne führt er Freunde durch „seinen“ Stadtteil: „Kupferdreh ist ein Ort, der funktioniert. Ich gehe hier auch gerne einkaufen.“ Friedrich ist zufrieden: „Es hat sich gut gefügt. Was wir hier machen, machen wir gut. Wir sind ein Krankenhaus, das den Ort gut versorgt. Ich bin jetzt 17 Jahre hier.“

Erste Erinnerungen sind mit einer Eisdiele verbunden

Seine erste Erinnerung an Kupferdreh führt Hartmut Ziebs in die Eisdiele: Es war sein Onkel, der den Jugendlichen damals zu Plückthun mitnahm. Die Verbindung zum Stadtteil sei dann nie so ganz abgerissen, sagt der 60-Jährige, der aus Schwelm stammt, wo er nach wie vor lebt. In Kupferdreh wird sich nun auch der Vize-Chef des Weltfeuerwehrverbandes einsetzen.

Den Kontakt zum Kuratorium knüpfte Hartmut Ziebs über den Vorsitzenden Jürgen Gramke, der sich freut, einen Fachmann in Sicherheitsfragen an seiner Seite zu haben. Sie hätten sich kennengelernt, ausgetauscht und rasch festgestellt, dass sie ihre Begeisterung für Essen teilten, fasst Ziebs zusammen.

Rudern auf dem Baldeneysee in Kupferdreh

Eine weitere Verbindung zur Ruhrgebietsstadt bildete aber schon viel früher der Wassersport, da Hartmut Ziebs in Kupferdreh auf dem Baldeneysee ruderte („dazu gehörten Regatten“), zudem pflegt der Schwelmer nach wie vor ein gutes wie freundschaftliches Verhältnis zur Essener Feuerwehr.

Er selbst startete seine ehrenamtliche Laufbahn bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schwelm, „später wurde ich Leiter meiner Heimatfeuerwehr“, berichtet der 60-Jährige, der sich zudem in der Bezirksregierung Arnsberg als ehrenamtlicher Bezirksbrandmeister engagierte. Sein Geld verdiente der Bauingenieur als selbstständiger Gerüstbauer, den Betrieb habe inzwischen der Sohn übernommen. .

Nachwuchs bei der Kupferdreher Jugendfeuerwehr fördern

Seine Position bringt zahlreiche Kontakte auch in die Politik mit sich: Hartmut Ziebs (re.) mit dem früheren Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière (li.) und Norbert Lohoff, ehemaliger Vize-Präsident des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr. Foto: Foto / Rico Thumsen, Deutscher Feuerwehrverband

Der Vater war dann Vizepräsident und schließlich Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. „Über meine Funktionen habe ich zahlreiche Kontakte etwa in die Politik“, sagt er in seiner heutigen Position beim Weltfeuerwehrverband, dem immerhin 45 Nationen angeschlossen seien. In Kupferdreh kann Hartmut Ziebs sich gut vorstellen, den Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr zu fördern, der ihm – wie sollte es anders sein – am Herzen liegt.

Im Kuratorium sieht er sich als Multiplikator und Motivator, den Kreis der Mitglieder könne man zwar als illustre Ansammlung sehen. „Stecken wir aber unsere Köpfe zusammen, sind neue Ideen das Ergebnis“, versichert Hartmut Ziebs, der künftig etwas für den Essener Stadtteil bewirken möchte: „Weil Kupferdreh liebenswert ist und ich die Menschen mag.“