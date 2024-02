Vivawest reißt mehrere Häuser im Essener Norden ab

Essener Norden Zwei Vivawest-Projekte im Essener Norden sorgten 2023 für Aufregung. Wir haben nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.

Sie wirkten nicht nur verwahrlost und verfallen – sie waren es auch. Über Jahre standen vier Häuser an der Altenessener Straße 480 bis 488 leer. Einige Fenster waren rund um die Uhr geöffnet, eines hing über Monate aus den Angeln. Die mit groben Spanplatten vernagelten Eingänge wiesen deutlich darauf hin, dass hier schon lange niemand mehr wohnte, auch wenn an einigen Fenstern noch alte Gardinen hingen.

Die vier Gebäude mit insgesamt 22 Wohnungen und acht Garagen gehörten zum Bestand von Vivawest – mittlerweile sind sie verschwunden; auf dem Gelände tut sich derzeit nichts. „Der Abbruch der Gebäude an der Altenessener Straße ist seit Ende 2023 endgültig abgeschlossen“, bestätigt Vivawest-Pressesprecher Jens Rospek auf Anfrage dieser Zeitung. Was mit dem freien Gelände schräg gegenüber der Neuessener Schule nun passiert, steht indes noch nicht fest. Hieß es im vergangenen Sommer noch, die Wohnungsbaugesellschaft überprüfe „vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen ihre geplanten Vorhaben auf wirtschaftliche Umsetzbarkeit“, so erklärt Rospek nun, an der Altenessener Straße würden derzeit „verschiedene Szenarien geprüft.“

Altenessen: Häuser standen fünf Jahre lang leer

Vivawest hatte die Mehrfamilienhäuser aus dem Jahr 1955 einst von der Wohnbau Westfalen GmbH übernommen, die sie über Jahrzehnte nicht saniert hatte. Die Folge: „Da eine Modernisierung wirtschaftlich nicht darstellbar ist, haben wir uns zum Abbruch der Gebäude entschlossen“, hieß es im vergangenen Juli. Den Mietern konnte Vivawest Wohnungsalternativen aus dem eigenen Bestand anbieten – im Frühjahr 2019 zogen die letzten drei Mietparteien aus. Der Abbruch der Häuser stellte sich dann aber als schwierig heraus: Ursprünglich hatte man geplant, von der Altenessener Straße aus an die Gebäude heranzufahren.

Das war offensichtlich unpraktikabel, sodass der Abriss nun Ende vergangenen Jahres von der Wilhelm-Nieswandt-Allee aus durchgeführt wurde. Wie verwahrlost die Häuserzeile am Ende war, zeigt sich in den Überresten: Stehengeblieben sind kleinere Schuppen, die allem Anschein nach auf dem Innenhof gestanden haben. Sie sind verrottet und mit Müll übersät.

Letzte Überreste im Bereich Altenessener Straße 480-488 sind diese Schuppen, die verdeutlichen, in welchem Zustand die Gebäude waren. Foto: Schacht 11 / WAZ

Den Abriss plant Vivawest auch für eine Siedlung in Karnap – allerdings erst für 2025, denn derzeit sind einige der insgesamt 98 Wohnungen am Lippermannweg noch vermietet. Dass die Gebäude weg sollen, darüber sind die Mieter im Januar 2023 informiert worden. In dem Schreiben hatte Vivawest erklärt, der allgemeine technische Zustand der Häuser sei veraltet und entspreche nicht mehr den Anforderungen an ein „modernes und energieeffizientes Wohnen“. Die Gebäude verfügten über keine Wärmedämmung, Elektrik und Sanitäranlagen seien veraltet, Rollläden und Balkone fehlten.

Karnap: Auch Siedlung am Lippermannweg soll weg

Einige Mieter mussten zwar zugeben, dass ihre Wohnungen nicht gerade „topmodern“ waren, sie wehrten sich jedoch und kündigten an, „nicht ohne Kampf“ gehen zu wollen. Für die Redaktion waren diese Mieter aktuell nicht mehr zu erreichen. „Unsere Kundenberater haben zahlreiche Gespräche geführt“, so Vivawest-Sprecher Rospek. „Wir konnten für über 80 Mieter bereits finanziell passende und den jeweiligen Wohnbedürfnissen entsprechende Wohnungen finden.“ Mit den verbliebenen Mietern befinde man sich derzeit in „konstruktiven Gesprächen“. Das Wohnungsbau-Unternehmen unterstütze sie bei der Suche nach einem neuen Zuhause und übernehme zudem die Umzugskosten. Rospek: „Wir sind zuversichtlich, mit allen Mietern zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.“

Auch die Häuser der Vivawest-Siedlung am Lippermannweg in Essen-Karnap sollen abgerissen werden. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auch zur Zukunft des Geländes am Lippermannweg kann Vivawest derzeit keine konkreten Aussagen treffen. Fest steht, dass der Abbruch im Herbst 2025 starten soll. „Zur Folgenutzung des Grundstücks nach erfolgtem Abbruch gibt es unterschiedliche Überlegungen“, so Rospek. Wahrscheinlich ist, dass diverse neue Mehrfamilienhäuser zur Miete gebaut werden. Immerhin hatte Vivawest-Chef Uwe Eichner im Oktober 2022 noch erklärt, ungeachtet steigender Zinsen und Preise pro Jahr 1300 neue Wohnungen bauen zu wollen – aber natürlich nicht nur in Essen.

