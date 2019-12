Essen Im Neorenaissance-Stil

Zur Geschichte: 1831 wurde das Wasserschloss von Freiherr Friedrich Leopold von Fürstenberg ersteigert, dessen Nachfahren noch heute im Besitz von Hugenpoet sind. Die Fürstenbergs ließen die Anlage zwischen 1844 und 1872 im Stil der Neorenaissance ausbauen sowie modernisieren.

Heute bietet das Hotel auf Schloss Hugenpoet in Kettwig, August-Thyssen-Straße 51, insgesamt 36 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants, eine Bar, Festsäle und Salons. 18 Zimmer liegen im Haupthaus. In der Remise und im Torhaus gibt es weitere 17 Luxusunterkünfte. Die Unterkunft in der Villa Türmchen ist am teuersten.