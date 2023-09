Villa Rü: Rüttenscheider Bürgerzentrum feiert Hoffest

Dominik Duhme und Alex Bremer leiten die Villa Rü in Essen-Rüttenscheid. Das Bürgerzentrum lädt zu einem Fest mit Aufführungen und Speisen aus verschiedenen Kulturen.

Essen-Rüttenscheid. In der Villa Rü in Essen-Rüttenscheid findet das Hoffest statt. Das ist für das Fest am Samstag, 9. September, geplant.

Beim alljährlichen Hoffest in der Villa Rü können Besucherinnen und Besucher sich verschiedene Aufführungen anschauen. Das Hoffest findet am Samstag, 9. September, statt. Von 14 bis 19 Uhr sind Interessierte willkommen. Der Veranstaltungsort ist der angrenzende Schulhof der Käthe-Kollwitz-Schule, Christinenstraße 4, in Rüttenscheid.

Von einem Auftritt der Kanga-Trainingsgruppe über ein Ukulelen-Konzert bis zu einer vietnamesischen Modenschau gibt es verschiedene Angebote. „Ob Klein oder Groß, ob Jung oder Alt, alle freuen sich auf ihren Auftritt auf der Bühne“, kündigt Alex Bremer, Erzieherin im Team der Einrichtung und Co-Leiterin, an.

Villa Rü stellt verschiedenen Gruppen seit über 40 Jahren Räumlichkeiten

Das Programm gestalten einige der rund 90 Gruppen, Vereine, Initiativen und Kulturzentren, die die Räume der Villa Rü nutzen. 600 Menschen gehen in diesen Räumlichkeiten laut Stadt täglich ein und aus. Das Angebot reicht von Tanz und Musik über Entspannung bis hin zu Kampfsport sowie Angeboten der Initiative Foodsharing. Mit dem Hoffest möchte die Villa Rü nach Angaben der Stadt Öffentlichkeit gewinnen und ihr Freizeitangebot präsentieren.

Hoffest der Villa Rü in Essen-Rüttenscheid: Jeder ist willkommen

Auf dem Hoffest der Villa Rü gibt es Speisen aus verschiedenen Kulturen. So erwarten die Gäste Gerichte aus Portugal, Bulgarien, Eritrea und Vietnam. Aber auch klassisches Straßenfest-Essen wie Bratwurst, Kaffee, Kuchen und Waffeln werden angeboten.

Dominik Duhme, Sozialarbeiter in der Villa Rü und Co-Leiter, ist an der Organisation beteiligt. „Neben dem Bühnenprogramm gibt es auch wieder jede Menge Spannung und Spaß für die junge Generation. Bewegung, Basteln und Spiele sind nur ein kleiner Auszug aus dem breiten Programm“, kündigt er an.

Der Eintritt ist frei. Bei Fragen kann man sich unter 0201 88 51153 melden.

