Villa Hügel: Videokünstler startet Zeitreise ins Jahr 1896

Die Villa Hügel wird 150 Jahre alt. Zum Jubiläum will sich das größte Einfamilienhaus der Republik für Besucher öffnen.

Essen. „Bismarck des Ostens“ trifft Stahlbaron: Videoarbeit des Künstlers Samson Young erzählt in der Essener Villa Hügel von dem Zusammentreffen.

Zum 150-jährigen Jubiläum setzt sich die Villa Hügel in diesem Jahr neu in Szene. Nach der Lichtkunstinstallation „Kontraste“ von Eva-Maria Joressen und Klaus Kessner zu Beginn dieses Jahres zeigt der Künstler und Krupp-Stipendiat Samson Young ab dem 1. Mai seine Arbeit „Heterophony: July 1896“ in der Oberen Halle der Villa Hügel auf einem raumfüllenden Screen.

Der etwa 35 Minuten lang Film beleuchtet das Zusammentreffen von Li Hongzhang, General des Kaiserlichen Chinesischen Reiches, und Friedrich Alfred Krupp in der Villa Hügel in Essen im Jahr 1896 und verflicht dabei Realität mit Imagination.

Eine Szene aus „Heterophony: July 1896“ von Samson Young. Foto: Krupp Stiftung / Armin huber

Li Hongzhang, auch unter dem Namen „Bismarck des Ostens“ bekannt, war im Jahr 1896 als diplomatischer Gesandter in Europa unterwegs. Während seines Aufenthalts in Deutschland traf er mit Staatsmännern, Regierungsbeamten und führenden Industriellen, darunter Friedrich Alfred Krupp, zusammen. Sein Ziel: Sowohl die Festigung der wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Westen als auch der Kauf von Rüstungsgütern. Lis diplomatische Reise verfehlte viele seiner Ziele, und es folgte eines der turbulentesten und chaotischsten Kapitel in der Geschichte Chinas.

Angereichert um Musik, Archivdokumente und Filmmaterial, zeichnet die Videoarbeit die Geschichte einer der umstrittensten Persönlichkeiten der chinesischen Geschichte nach. „Heterophony: July 1896“ ist nicht nur vor Ort in der Villa Hügel zu erleben. Parallel kann das Werk in Form von sechs Einzelvideos in der kostenfreien Hügel-App auch ortsunabhängig betrachtet werden. Bei kostenfreien Führungen können sich Besucherinnen und Besucher außerdem auf den Spuren von Samson Young bewegen.

