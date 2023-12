Villa Hügel: Hier lebte früher die mächtige Krupp-Dynastie

Mit der Villa Hügel in Essen hat die große Krupp-Familie ein Anwesen mit viel Geschichte hinterlassen.

Essen. Die Villa Hügel in Essen ist ein Wahrzeichen der Stadt und heute ein beliebtes Museum rund um die Krupp-Geschichte. Alle Infos im Überblick.

Villa Hügel in Essen: Das große Vermächtnis der Krupp-Familie auf tausenden Quadratmetern.

Die Führungen zeigen die Familiengeschichte hinter dem einst mächtigen Stahlimperium.

Was es dort zu sehen gibt, wann sie geöffnet ist und wie Sie dorthin kommen, haben wir zusammengefasst.

Was ist die Villa Hügel?

Die berühmte Villa Hügel in Essen war von 1873 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs das Zuhause der Familie Krupp. Die war vor allem bekannt für ihren Stahl und das dazugehörige Unternehmen, das heute Thyssenkrupp heißt. Die Villa hat einflussreiche Persönlichkeiten gesehen, Kaiser und Könige, demokratisch gewählte Politiker, aber auch Diktatoren wurden hier empfangen, viermal war in der Nationalsozialismus auch Adolf Hitler da.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmten die Alliierten die Villa Hügel und nutzten sie als Büro. Erst 1952 erhielt die Familie die Villa zurück, wohnte aber seither nie mehr darin. Ab diesem Punkt stellten sie das Gebäude und seinen Inhalt als Museum für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Wo ist die Villa Hügel?

Die Villa Hügel liegt im Essener Stadtteil Bredeney und direkt am Baldeneysee. Die Adresse lautet: Hügel 1, 45133 Essen.

Wie groß ist die Villa Hügel?

Aufgeteilt ist die Villa Hügel in zwei Häuser, die durch einen Gang verbunden sind. Das große Haus diente der Familie als Wohnsitz, das kleinere Haus war vor allem für Gäste gedacht. Beide zusammen umfassen 8100 Quadratmeter Fläche, wovon 4500 nur auf die reinen Wohnräume fällt. Dazu kommt noch der große Park rund um das Gebäude.

Wie viele Zimmer hat die Villa Hügel?

Da in der Villa Hügel nicht nur die Familie Krupp und ihre Bediensteten Räume brauchten, wurde vor allem für die vielen Gäste eine große Anzahl an Räumen geschaffen. Insgesamt verfügt die Villa Hügel nach einer neuen Zählung über 399 Zimmer – inklusive aller Aufenthaltsräume, Badezimmer, Schlafzimmer, Personalräume Küchen und vielem mehr. Alleine 103 Zimmer sind reine Wohnräume.

Die Villa Hügel in Essen bewahrt die facettenreiche Geschichte der Krupp-Familie bis heute. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Wem gehört die Villa Hügel heute?

Auch nach der Rückgabe im Jahr 1953 gehörte das Haus zunächst dem letzten Alleininhaber des Unternehmens, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, bevor später die nach ihm benannte Stiftung gegründet wurde. Ihr gehört seit dem 1. Januar 1968 die Villa Hügel und der Park. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach ist ein Ur-Ur-Enkel von Firmengründer Friedrich Krupp.

Lesen Sie auch:Zwischen Mythos und Kultur: Essener Villa Hügel wird 150

Wer hat früher in der Villa Hügel gelebt?

Eigentümer und Bewohner der Villa Hügel war die Familie Krupp. Sie lebten dort bis 1945. Dazu kamen temporäre Gäste und zahlreiche Bedienstete, die in den Räumen im Dachgeschoss lebten.

Was bietet der Hügelpark?

Das Areal rund um die Villa Hügel hat viel zu bieten. Der Hügelpark ist im Stil eines englischen Landschaftsparks angelegt ist, wurde im Laufe der Jahrzehnte immer weiter mit Pflanzen, Skulpturen und Dekoration ausgeschmückt und diente der Familie Krupp lange als Rückzugsort direkt vor der eigenen Haustür. Auf 28 Hektar (280.000 Quadratmetern) können heute Besucher den Park bei einem Spaziergang entdecken. Von hier aus gibt es auch einen guten Blick auf den Baldeneysee, an den der Hügelpark grenzt.

Was kostet der Eintritt in die Villa Hügel?

Erwachsene ab 14 Jahren: fünf Euro

Kinder unter 14 Jahren: kostenlos

Jahreskarte: von Januar bis Dezember für 50 Euro, von Juli bis Dezember für 25 Euro.

Mitarbeiter des Thyssenkrupp-Konzerns und Alfried Krupp Krankenhaus: kostenlos

Kann ich in der Villa Hügel mit Karte zahlen?

Ja. Wer kein Bargeld dabei hat, kann vor Ort auch mit der EC- oder Kreditkarte bezahlen.

Im Inneren der Villa Hügel ist noch sehr viel vom ursprünglichen Charme und Ambiente erhalten. Hier die obere Halle, in der unter anderem Konzerte stattfinden. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Was kann man in der Villa Hügel machen?

Die Villa Hügel bietet in den Gebäude Führungen durch den Krupp-Bau an und zeigt die Geschichte des Gebäudes und der Familie. Dazu gehören auch viele Kunstwerke, die über Jahrzehnte für die Ausstattung des Gebäudekomplexes gekauft wurden.

Gibt es Führungen in der Villa Hügel?

So sieht das Angebot an Führungen in der Villa Hügel aus:

Öffentliche Führungen

Hausführungen: Sonntag und an Feiertagen um 11 Uhr, 12.30 Uhr und 14 Uhr, Dauer: 60 Minuten, Preis: drei Euro pro Person

Parkführungen: Sonntag und an Feiertagen (an ausgewählten Tagen) um 15 Uhr, Dauer 60 Minuten, Preis: drei Euro pro Person

Jubiläumsführungen: Mittwoch um 15 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat um 11 Uhr, 12.30 Uhr und 14 Uhr, Preis: fünf Euro pro Person

Private Gruppenführungen

Überblicksführungen Haupthaus, historische Ausstellung Krupp und Parkführungen für maximal 20 Personen. Themenführung für maximal 15 Personen. Bei Sonderführungen zwischen zehn bis 15 Personen erlaubt

Diese müssen zehn Tage im voraus beim Besucherdienst angemeldet werden

Überblicksführungen

Einblicke in die Baugeschichte, die Unternehmens- und Familiengeschichte sowie die ehemaligen Repräsentations- und Wohnräume der Villa Hügel

Maximal 20 Teilnehmer, Großes Haus: Dauer 60 Minuten für 60 Euro, Großes Haus und historische Ausstellung Krupp: Dauer 90 Minuten für 70 Euro, Fremdsprachenzuschlag: zehn Euro

Themenführungen

Frauenpower, Steingewordenes Symbol oder Stil und Geschmack: Dauer 60 oder 90 Minuten, für jeweils 70 oder 80 Euro.

Töne wie von Geisterhand - Die historische Orgel der Villa Hügel: Dauer 60 Minuten für 70 Euro.

Klangvoll - Die historische Orgel der Villa Hügel für Spezialisten präsentiert vom Orgelkustos: Dauer 45 Minuten für 70 Euro

Parkführungen

Parkführung „Haus Park“ inklusive Einführung in die Krupp-Geschichte: Dauer 120 Minuten für 90 Euro.

Parkführung ohne Einführung in die Krupp-Geschichte: Dauer 120 Minuten für 90 Euro

Parkführung ohne Einführung in die Krupp-Geschichte: Dauer 60 Minuten für 70 Euro

Fremdsprachenzuschlag: 10 Euro

Öffentliche Jubiläumsführungen

Nie gesehene Räume – „Geheimnisvolle Schranktür“ oder „Geheimnisvolles Kaiserbad“: immer Mittwoch um 15 und 16.15 Uhr, Dauer: 60 Minuten für fünf Euro.

Nie gesehene Räume – „Geheimnisvolle Schranktür“ oder „Geheimnisvolles Kaiserbad“: immer am ersten Samstag im Monat um 11, 12.30 und 14 Uhr, Dauer: 60 Minuten für fünf Euro

Geheimnisvolle Archivschätze: jeden letzten Freitag im Monat (von März bis Oktober) um 15 Uhr, Dauer: 90 Minuten für neun Euro

Soundwalk Samson Young: ausgewählte Termine bis November um 16 Uhr, Dauer: 60 Minuten, Teilnahme ist kostenlos.

Private Jubiläumsführungen

Führung A, B oder C, Dauer: 60 Minuten für 80 Euro

Fremdsprachenzuschlag: zehn Euro

Wann hat die Villa Hügel geöffnet?

Villa Hügel: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass ist um 17.50 Uhr.

Historische Ausstellung Krupp: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass ist um 17.50 Uhr.

Hügelpark: Dienstag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr. An Montagen ist der Park geschlossen.

In der Regel ist Villa Hügel von Mitte Dezember bis Anfang Januar geschlossen, in diesem Jahr vom 18. Dezember bis 8. Januar 2024.

Ein Hingucker zu allen Jahreszeiten: Die Villa Hügel in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wie kommt man zur Villa Hügel?

Mit dem Auto: Über A52 bis zur Abfahrt „Essen-Haarzopf“ oder Abfahrt „Essen-Rüttenscheid“, dann der Beschilderung „Villa Hügel“ folgen

Mit dem ÖPNV: mit der S6 aus Richtung Essen Hbf oder Köln-Worringen bis Bahnhof „Essen-Hügel“, dann der Beschilderung folgen / Buslinien 107 oder 108 bis „Frankenstraße“ nutzen und von dort mit der Buslinie 194 bis zur Haltestelle „Zur Villa Hügel“

Parken an der Villa Hügel

Es gibt an der Villa Hügel einen kostenlosen Besucherparkplatz direkt vor der Eingangstür. Auch Behindertenparkplätze sind vorhanden.

Sind Hunde in der Villa Hügel erlaubt?

Die Vierbeiner sind auf dem Anwesen nicht gestattet – ausgenommen sind Assistenzhunde.

Ist Essen in der Villa Hügel erlaubt?

Innerhalb der Gebäude ist sowohl Essen, als auch Trinken verboten. Direkt vor der Villa gibt es aber einen Foodtruck, die dort Speisen anbieten.

