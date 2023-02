Villa Hügel: Fotos und Erinnerungsstücke von Bürgern gesucht

Essen. Die Krupp-Stiftung sucht zum Jubiläum der Villa Hügel persönlich-private Erinnerungen von Hügel-Besuchern – vom Familienbild bis zum Gedicht.

Die Krupp-Stiftung startet eine weitere Initiative im Rahmen des 150-jährigen Bestehens der Villa Hügel. Gesucht werden Erinnerungsstücke von Bürgern, die bei welcher Gelegenheit auch immer den Hügel besuchten. Möglich sind Fotos, aber auch gemalte Bilder oder schriftliche Dokumente wie Gedichte, Tagebucheinträge oder ähnliches wobei wichtig ist, dass sie mit einem Besuch in Verbindung stehen.

Im Jahr 1953 gab es die erste Ausstellung in der Villa Hügel, die bei dieser Gelegenheit erstmals ohne besondere Einladung besucht werden konnte. Auch der Hügel-Park war für die Öffentlichkeit seit diesem Zeitpunkt zugänglich. Es liegt nahe, dass viele Menschen ihre Eindrücke festhielten, in der Regel wohl durch ein Foto, etwa im Familienkreis oder indem man vielleicht seine Kinder vor der Kulisse der Gebäude oder des Parks fotografierte.

Fotos und Dokumente sollen in der Unteren Halle gezeigt werden

Wer etwas beisteuern kann, ist eingeladen beim Projekt „Hügel-Erinnerungen“ mitzumachen. Die Fotos oder schriftlichen Dokumente sollen nach Angaben der Krupp-Stiftung nach einer redaktionellen Prüfung vom 1. Juni bis 31. Juli 2023 im Rahmen einer Projektion in der Unteren Halle der Villa Hügel gezeigt werden.

Der Zeitraum der Einreichung ist vom 1. März bis 15. März, wobei drei Wege möglich sind: per E-Mail unter der Adresse verteiler@krupp-stiftung.de oder per Post an die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Hügel 15, 45133 Essen (Stichwort „Hügel-Erinnerung“) oder auch persönlich am 8. März von 13 bis 16 Uhr in der Villa Hügel. Digital sind alle gängigen Dateiformate wie jpg, tif, png-analog möglich, bereitgestelltes Original-Material wird von der Stiftung digitalisiert. Ansprechpartnerin bei Fragen ist Katharina Bruns, Tel. 0201 188 4867. Weitere Infos: www.krupp-stiftung.de/150jahrehuegel

