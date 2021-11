Vier Porsche in vier Wochen geklaut - Polizei Essen fahndet

Essen. Vier Porsche im Wert von über 500.000 Euro sind in Rüttenscheid und in Bredeney gestohlen worden. Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Binnen vier Wochen sind in den Essener Stadtteilen Bredeney und Rüttenscheid vier Porsche im Zeitwert von über 500.000 Euro gestohlen worden. Die Polizei fahndet nach den Sportwagen. Wie deren Sprecher Pascal Schwarz-Pettinato am Dienstag berichtete, kann ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wurde der erste Wagen, ein weißer Porsche 911 GT3, in Rüttenscheid entwendet. Das Auto stand auf der Straße, alle anderen waren in Tiefgaragen abgestellt. Bereits am Folgetag stahlen Unbekannte einen roten 911 Targa 4S in Bredeney.

Vom 10. November auf den 11. November verschwand in Rüttenscheid ein schwarzer Porsche 911 Turbo. Nach einem blauer Porsche 911 Targa 4S, der vom 24. November auf den 25. November in Essen-Bredeney geklaut worden ist, sucht die Polizei aktuell mit einem Foto.

Nur der GT3 wurde auf der Straße geknackt

Der GT3 wurde auf der Straße geknackt, alle anderen Wagen standen in Tiefgaragen. Alle Tatorte befinden sich im näheren Umkreis der Autobahn-Anschlussstellen Essen-Haarzopf und Essen-Rüttenscheid. Vermutlich sind die Täter über die A52 geflüchtet.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten das Umfeld ausbaldowert haben, um sich über die Häuser Zutritt zu den Tiefgaragen zu verschaffen. Einbrüche in Wohnungen, um an die Schlüssel zu kommen, sind nicht bekannt. Wie die Täter, die vermutlich professionell auf Bestellung klauen, genau vorgegangen sind, müsse noch ermittelt werden.

Porsche-Besitzer sollten aufmerksam sein

Wer verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit den Autodiebstählen gemacht oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Porsche-Besitzer sollten aufmerksam sein und Verdächtige im Wohnumfeld schnellstmöglich der Polizei melden. (j.m.)

