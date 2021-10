Vier Jugendliche überfallen 16-Jährigen in Essener Park

Essen. Ein 16-Jähriger ist in Essen-Leithe von vier Unbekannten ausgeraubt worden. Die Polizei erhofft sich nach dem Überfall Zeugenhinweise.

Vier junge Unbekannte haben in einem Park in Essen-Leithe einen 16-Jährigen überfallen. Der Jugendliche war laut Polizei am Donnerstagabend (7.10.) in einem Park an der Ottostraße unterwegs.

Als er sich auf dem Gehweg zwischen der Feuerwehr Kray und dem Skaterpark befand, wurde er von den Unbekannten zunächst angesprochen und verfolgt, dann hielten sie ihn fest, drohten ihm und forderten Wertgegenstände. Der 16-Jährige übergab ihnen dann Geldbörse und Kopfhörer. Daraufhin flohen die Jugendlichen in unbekannte Richtung.

Polizei Essen erhofft sich Hinweise

Laut Zeugenaussage sollen zwei der Täter etwa 14 bis 15 Jahre alt sein, die anderen beiden etwa 17 bis 18 Jahre. Laut Polizei sollen alle vier ein südländisches Erscheinungsbild haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0201/829-0.

