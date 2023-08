Vier Haftbefehle: Polizei nimmt Straftäter in Essen fest

Essen. Der Bundespolizei ist in Altenessen ein 49-Jähriger ins Netz gegangen, der von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Er kam hinter Gitter.

Nicht weniger als vier Haftbefehle haben gegen einen gesuchten Straftäter vorgelegen, den die Bundespolizei am Bahnhof Altenessen aus dem Verkehr ziehen konnte.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, fiel einer Streife der Mann am Dienstagmittag auf, als er im Bahnhof Altenessen mehrere Reisende belästigte. Später stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Witten den 49-Jährigen bereits im März 2017 rechtskräftig wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt hatte.

Durch das Amtsgericht Neuss wurde der Essener im April 2003 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und im Mai 2007 aufgrund eines Diebstahls im besonders schweren Fall rechtskräftig für insgesamt 433 Tage Knast verurteilt.

Die vierte Verurteilung im Mai 2005 durch das Amtsgericht Krefeld aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit einem Diebstahl in einem besonders schweren Fall, sah eine Gesamtfreiheitsstrafe von 212 Tagen vor.

Die Beamten nahmen den 49-Jährigen fest und brachten ihn wenig später für drei Jahre in eine Justizvollzugsanstalt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen