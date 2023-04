Vier Designersessel geklaut - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Die Polizei ermittelt nach einem dreisten Diebstahl an der Friedrichstraße: Zwei Männer transportierten seelenruhig vier Ledersessel ab.

Nach einem dreisten Diebstahl von vier Designersesseln aus dem Foyer eines Bürohauses an der Friedrichstraße fahndet die Polizei Essen mit Fotos einer Überwachungskamera nach zwei Unbekannten.

Wer diesen… Foto: Polizei Essen

Die beiden Männer betraten am 20. September das Gebäude und setzten sich in die ausgestellten schwarzen Ledersessel, augenscheinlich um sie auszuprobieren. Wenig später trugen sie die Sitzgelegenheiten seelenruhig durch eine Drehtür und um das Gebäude herum, um zu mit ihrer Beute vermutlich in einem Auto zu verschwinden.

...oder diesen Unbekannten erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wer Angaben zu den Unbekannten oder der kuriosen Tat machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

