Viele Spenden nach Auto-Attacke auf Polizisten in Essen

Essen. Nach dem lebensgefährlichen Angriff eines Autofahrers auf einen Beamten in Borbeck hat die GdP rund 38.000 gesammelt. Die Aktion läuft weiter.

Die lebensgefährliche Autoattacke auf einen jungen Polizisten und Familienvater in Essen-Borbeck hat nicht nur bundesweite Betroffenheit, sondern auch eine große Spendenbereitschaft ausgelöst: Während Ärzte weiterhin um Marcels Leben kämpfen, sind nach einem entsprechenden Aufruf der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Kreisgruppe Essen/Mülheim mit der Polizeistiftung NRW inzwischen rund 38.000 Euro zur Unterstützung der betroffenen Familie eingegangen.

Dies bestätigte Jörg Brackmann am Montagmorgen: „Vielen Dank für die riesige Anteilnahme“, sagt der Vorsitzende der GdP-Kreisgruppe.

Durch den Angriff werden auf Marcel und dessen Familie sowie gegebenenfalls auch auf andere betroffene Einsatzkräfte finanzielle Belastungen zukommen, die sich aktuell gar nicht absehen lassen, ist die GdP überzeugt: „Leider können wir nichts ungeschehen machen, aber wir sind in Gedanken die ganze Zeit an der Seite von Marcel und seiner Familie und natürlich auch bei allen anderen betroffenen Kolleginnen und Kollegen.“

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Polizeisprecherin Sonja Kochem bestätigte am Montagmorgen, dass der gesundheitliche Zustand des am 26. Juni von dem Auto eines polizeibekannten 39-Jährigen erfassten Polizisten weiterhin kritisch sei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Beamte den Autofahrer gegen 16.20 Uhr an der Haltestelle Düppenberg anhalten wollen, weil er nicht angeschnallt war. Doch der Autofahrer flüchtete in seinem Renault Megane über die Flurstraße, landete aber in einer Sackgasse.

Keine Fahrerlaubnis und keine Zulassung

Er wendete, gab Gas und hielt auf den Beamten zu, der ausgestiegen war, erfasste ihn und schleifte ihn mehrere Meter mit. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde der junge Mann in ein Krankenhaus transportiert. Wie sich herausstellte, war der mutmaßliche Täter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Auto hatte keine Zulassung und es trug fremde Kennzeichen.

Kurz nach seiner Festnahme in Dellwig erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 39-Jährigen. Der Vorwurf: versuchter Mord.

Wie Jörg Brackmann sagte, laufe die Spendenaktion weiter. Das Konto bei der Polizeistiftung NRW steht weiter unter den bekannten Daten zur Verfügung. Verwendungszweck: #Marcel, Kreissparkasse Köln, IBAN: DE19370502990000072724, BIC: COKSDE33XX

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen