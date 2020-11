In diesen Tagen machen hinter vorgehaltener Hand Zahlen die Runde, die offiziell nirgendwo erhoben werden, aber weitreichende Folgen haben: Die Zahl der Lehrer und Schüler, die wegen Corona in freiwillige oder angeordnete Quarantäne gehen, wird immer größer. Der Fall der Maria-Kunigunda-Schule macht das Problem in seiner vollen Dramatik deutlich.

Während die Summe der registrierten Corona-Fälle an den Schulen noch in überschaubarem Maß liegt, macht das Fehlen von Lehrern und Schülern einen Regelbetrieb an einigen Schulen kaum noch möglich. An einem Essener Gymnasium sollen Ende der Woche knapp 20 von etwa 80 Lehrern gefehlt haben – weil sie in Quarantäne sind oder sich krank gemeldet haben.

Ganze Klassen nach Hause geschickt

Woran liegt das? Erkranken ein oder mehrere Schüler an Corona, wird häufig das „Sitzumfeld“ in Quarantäne geschickt - das kann nur ein weiteres Kind sein, manchmal ist es aber auch eine halbe Klasse. Nicht wenige Schulen haben zuletzt ganze Klassen nach Hause geschickt, weil die Zahl der verbliebenen Schüler zu gering war, um noch sinnvoll Unterricht abhalten zu können.

Fest steht: Das, was von der Landesregierung bis jetzt bestritten wird – dass dauerhafter Präsenzunterricht immer schwieriger wird –, ist an vielen Schulen längst Alltag. Es zeigt sich übrigens auch in einer sprunghaft angestiegenen Zahl von Vertretungsstunden, weil Fachunterricht ausfällt.

Die Lösung kann nur sein, dass man – wie eine Solinger Gesamtschule es vormachen wollte – die Klassen halbiert oder verstärkt auf Distanzunterricht setzt. Das alles bringt große Unruhe und Schwierigkeiten mit sich, doch sehenden Auges weiter in unhaltbare Zustände zu geraten, kann wohl kaum richtig sein.