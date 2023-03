Viele Essener ahnen nicht, dass sie Wohngeld bekommen können

Essen. Das neue Wohngeld steht mehr Menschen zu. Weil viele das nicht wissen, bieten die Caritas-SkF-Essen gGmbH und Allbau GmbH kostenlose Beratung an.

Deutlich mehr Haushalte haben so ab sofort die Möglichkeit, Wohngeld zu erhalten und höhere Beträge zu bekommen. Wer berechtigt ist, wie man die Leistung beantragt und alle anderen Fragen rund um das neue Wohngeld Plus soll jetzt in kostenlosen Sprechstunden beantwortet werden, die Caritas-SkF-Essen gGmbH (CSE) und die Allbau GmbH gemeinsam anbieten.

Mit dem neuen Wohngeld möchten Bundesregierung und Länder in Zeiten steigender Energiepreise Menschen mit besonders niedrigem Einkommen unterstützen. Gezahlt wird es an Haushalte, deren Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegt. Die genaue Höhe des Wohngeldes berechnet sich dabei nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder und ihres Gesamteinkommens sowie nach der Miete bzw. der Belastung bei selbst genutztem Wohneigentum. „Viele Rentnerinnen und Rentner, die noch nie im Leben eine staatliche Leistung beantragt haben, suchen unsere Beratung und Hilfe auf“, sagt Dr. Agnieszka Bitner-Szurawitzki, die für die CSE die Sprechstunden koordiniert.

Beratungs-Team hilft, den Wohngeldantrag zu stellen

Gemeinsam mit dem Allbau als Essens größtem Wohnungsanbieter bietet die CSE seit Anfang Februar für alle Mieterinnen und Mieter an vier Standorten eine wöchentliche Beratung zum Wohngeld an. Dort kann zunächst gemeinsam geprüft werden, ob ein Anspruch besteht. Zudem hilft das Team auch, das Wohngeld zu beantragen. „Wir glauben, dass viele Mieterinnen und Mieter von der neuen Wohngeldregelungen profitieren könnten – sie wissen es nur leider nicht!“, sagt Allbau-Prokurist Samuel Serifi. „Deshalb weisen wir verstärkt über unsere Medien darauf hin, dass es interessant sein könnte, sich über eine Anspruchsberechtigung und die Antragstellung zu informieren.“ Die Allbau GmbH sei froh, mit der CSE einen kompetenten Partner für die Sprechstunden gefunden zu haben.

Die Beratung ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich: Wer sie wahrnimmt, sollte einen Einkommens- oder Rentennachweis aller Personen im Haushalt sowie einen aktuellen Mietvertrag mitbringen.

Die Sprechstunde findet an folgenden Orten statt: Allbau-Punkt, Ackerstraße 19 in Gerschede: Sprechstunde montags, 16 bis 18 Uhr; Allbau-Punkt, Keplerstraße 81 in Holsterhausen: Sprechstunde mittwochs, 16 bis 18 Uhr; Treffpunkt Süd, Bäuminghausstraße 64 in Altenessen: Sprechstunde, mittwochs, 16 bis 18 Uhr und Treffpunkt am Graffweg 9 in Steele: Sprechstunde donnerstags, 16 bis 18 Uhr.

