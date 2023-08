Feuer, Fehlalarm, Gestank: Feuerwehr Essen im Dauer-Stress

Essen. Fehlalarm hier, brennender Müll dort, seltsamer Geruch im Limbecker Platz: Die Feuerwehr war zwischen Donnerstag und Freitag pausenlos unterwegs.

Die Feuerwehr Essen ist zwischen Donnerstag Mittag (24. August) und Freitag Morgen (25. August) ungewöhnlich oft zu Einsätzen gerufen worden. 24 Feuer-Einsätze in 18 Stunden – das bedeutet, rechnerisch wurde jede Dreiviertelstunde im Stadtgebiet ein Alarm gemeldet.

„Es handelt sich nicht um eine Brandserie, sondern die einzelnen Einsätze haben nichts miteinander zu tun“, klärt Christoph Riße auf, der Sprecher der Feuerwehr Essen.

Das Einsatzprotokoll mit den größten Einsätzen:

Donnerstag, 13.20 Uhr – In einem Haus an der Krayer Straße löst der Rauchmelder Alarm aus. Die Feuerwehr rückt aus, findet aber nichts.

Donnerstag, 14.58 Uhr – Im Parkhaus an der Hindenburgstraße (Innenstadt, Nähe Limbecker Platz) wird Rauch gemeldet. Tatsächlich brennt etwas Müll hinter einer Rigips-Wand. Die Feuerwehr rückt mit zwei Löschzügen aus, das Feuer ist schnell unter Kontrolle.

Donnerstag, 16.16 Uhr – Im Einkaufszentrum Limbecker Platz wird beißender Geruch gemeldet. Fehlalarm: Es handelte sich offenbar um Aceton aus einem Nagelstudio. Keine Gefahr.

Donnerstag, 18.08 Uhr – Auf einem Sportplatz an der Gelsenkirchener Straße brennt etwas Müll. Das Feuer ist schnell gelöscht.

Donnerstag, 18.27 Uhr – Rauch-Alarm in einer Lagerhalle an der Krablerstraße (Altenessen): Zwei Löschzüge wurden alarmiert, mussten aber nicht eingreifen. Der Hallen-Eigentümer löscht das Feuer selbst, wieder war Müll in Brand geraten.

Donnerstag, 20.28 Uhr – Fehlalarm an der Straße „An der Reichsbank“ (Innenstadt, Hauptpost). Die Feuerwehr rückt an, aber es gibts nichts zu tun.

Donnerstag, 20.42 Uhr – Fehlalarm in einem Studentenwohnheim an der Veledastraße (Borbeck Mitte).

Donnerstag, 21 Uhr – Fehlalarm an der Straße „Am TÜV“ in Kray.

Donnerstag, 22.17 Uhr – Im Höldenweg (Altendorf) brennt es in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus. Die Mieter löschen das Feuer selbst. Zwei Menschen kommen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Freitag, 3.17 Uhr – In Frohnhausen rettet die Feuerwehr eine so genannte „hilflose Person“ hinter einer verschlossenen Tür. Details zum Einsatz sind nicht bekannt.

Notarztwagen war 159 Mal unterwegs

Weitere Einsätze der Feuerwehr bis Freitag, 7 Uhr: Die Einsatzkräfte befreiten Tiere, deckten Ölspuren auf den Straßen ab, kümmerten sich um weitere, so genannte „hilflose Personen“.

Auch die Rettungs- und Notarztwagen waren pausenlos unterwegs: Zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, mussten sie insgesamt 159 Mal ausrücken.

