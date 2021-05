Viehofer Platz Essen: Mann bei Flucht von U-Bahn angefahren

Ein Mann ist am Donnerstagabend am U-Bahnhof Viehofer Platz in Essen von einer U-Bahn erfasst worden.

Essen. Ein Mann ist am Donnerstagabend in Essen von einer U-Bahn erfasst und verletzt worden. Er hatte versucht, vor der Polizei zu fliehen.

Zu einem Unfall nach einer Flucht ist es am Donnerstagabend am U-Bahnhof Viehofer Platz in Essen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, widersetzte sich ein Mann gegen 19.20 Uhr der Festnahme und rannte auf die U-Bahn-Gleise. Dabei wurde er von einer einfahrenden Straßenbahn an den Beinen getroffen.

Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde unter Polizeibegleitung mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Wie die Beamten auf Nachfrage mitteilen, bestehe wohl keine Lebensgefahr. Die Hintergründe der Flucht sind noch unklar. (red)

